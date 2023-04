Cercar Plaza Giordano Bruno fue un acto de xenofobia: Sheinbaum

Los pleitos entre la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tuvieron un nuevo capítulo este 12 de abril, esta vez por el retiro de una valla que la alcaldía colocó en la Plaza Giordano Bruno la noche del martes y que un día después el gobierno capitalino retiró bajo el argumento de no contar con los permisos para hacerlo.

Esta acción provocó que Cuevas acusara a Sheinbaum de ejercer la política de manera “visceral”, así como por arremeter por segunda ocasión con el cuerpo de granaderos en contra de su administración.

“Quiero decirle que no nos interesa, no nos perjudica en nada la valla, la remodelación la voy a hacer y vamos a beneficiar a los vecinos de la Juárez y resto de la demarcación para que gocen de espacios públicos, de buena calidad y buen gusto, yo no gasto un millón de dólares en un concierto”, declaró la alcaldesa en un video publicado en redes sociales.

Ilegalmente, nuevamente @Claudiashein envía granaderos a impedir que recuperemos y remodelemos la #PlazaGiordanoBruno en la col. #Juárez, violentando mis facultades constitucionales como Alcaldesa de #Cuauhtémoc. Vecinos: ¡Las obras continuarán en favor de sus familias! #SCA pic.twitter.com/DOVJZxgLlT — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) April 12, 2023

Pero no paró ahí, ya que dijo que la sociedad debe evaluar esta actuación de la mandataria capitalina, a quien acuso de ser autoritaria y el riesgo que sería si llega a la presidencia del país en 2024.

“Vean quién es Claudia Sheinbaum, cómo se comporta, cómo actúa, cómo es visceral, imagínense cómo se va a comportar si llegara a ser presidenta, así que pensemos qué mujer es ella”.

Sin embargo, Sheinbaum dijo en su conferencia de prensa que la actitud de colocar una valla en esa plaza publica, que varios migrantes usaban como campamento para hacer trámites en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), ubicada a dos calles, fue un acto de xenofobia de la alcaldesa.

Nuevamente y de manera ilegal, @Claudiashein envía granaderos a impedir que recuperemos y remodelemos la #PlazaGiordanoBruno localizada en la #ColoniaJuárez, “violentando mis facultades constitucionales como #AlcaldesaDeCuauhtémoc”, aseguró @SandraCuevas_. pic.twitter.com/S4RopZbccc — Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) April 12, 2023

“Es otra vez el tema de la discriminación. Y no es un tema con la alcaldesa, que acostumbran los medios a generar ahí como si hubiera una disputa en particular, pero no es correcto. Entonces, lo que se quiere es como: ‘no, no queremos ver a los migrantes’. Esa no es una solución, eso es que no se mezclen con nadie”.

Aunque reconoció que el campamento debía retirarse porque los migrantes no tienen condiciones ideales para permanecer ahí, como agua potable y sanitario, por lo que las autoridades locales trabajan con la Comar y con Migración para ser llevados a un albergue localizado en Tláhuac.

“Hay que agilizar los trámites de las personas que llegan para poder adquirir su condición de refugiados. Esencialmente eso es lo que hay que hacer, esa es la visión; no tapar para no verlos”.

La diputada local de Morena, Nancy Nuñez, dijo que la cerca metálica fue colocada por Sandra Cuevas, para que no fuera ocupada por los migrantes que buscan el refugio en México.

“Para que no les cuenten una más de sus mentiras, @SandraCuevas_ mandó a poner estas cercas en #PlazaGiordano, justo en donde estaban las personas migrantes y solicitantes de asilo, muestra su xenofobia, con el pretexto de la remodelación, la cual por supuesto podría esperar.

Para que no les cuenten una más de sus mentiras, @SandraCuevas_ mando a poner estás cercas en #PlazaGiordano, justo en donde estaban las personas migrantes y solicitantes de asilo, muestra su Xenofobia, con el pretexto de la remodelación, la cual por supuesto podría esperar. pic.twitter.com/LuTBginRvL — NANCY NUÑEZ (@NancyNunezmx) April 12, 2023

“Su intención es como en un parque de la Juárez pueden estar migrantes, para ellos eso no les gusta. Hoy se retiran las cercas y seguro se victimizará cómo siempre, no entiende que los espacios públicos son públicos”.