El festival de cine y medio ambiente Ecozine ofrecerá cuatro sesiones del 17 al 20 de abril

PAMPLONA, 12 (EUROPA PRESS)

El programa se estrena el lunes 17 con 'Loop', ganador del Goya al mejor cortometraje de animación. Este corto español, de ocho minutos y sin diálogos, precede al documental 'Ganado o desierto', rodado el año pasado en España. Esta película se emite en versión original, en inglés, portugués y castellano; narra "cómo la lucha por revertir el cambio climático está poniendo la ganadería en el punto de mira". "El buen manejo del ganado se presenta como una solución real para la restauración de los ecosistemas y las economías rurales", explica el Ayuntamiento de Pamplona en una nota.

El martes la primera proyección es el corto canadiense 'Feeling the Apocalypse', que se ofrece en inglés. La protagonista del día es 'Pisar suavemente na terra', de Brasil, rodada en portugués y castellano. El filme describe cómo tres líderes indígenas de la Amazonía intentan "mantener viva su forma de estar en el mundo". Los tres narran las amenazas a sus territorios por la minería, los monocultivos, la exploración petrolera, la tala y la construcción de centrales hidroeléctricas.

El miércoles, desde Suiza y en inglés, llega 'The invention of less'. También en inglés y desde el Reino Unido, 'Sew to say' cuenta la historia de la artista y creadora de pancartas Thalia, que en los años 80 se convirtió en parte de un campamento para oponerse a las armas nucleares, en la que fue la protesta feminista más larga de la historia británica.

El festival cierra su sexto año en Pamplona con dos obras francesas: el corto 'Nom d'une plante!' y 'La part du rêve'. La película cuenta la aventura de una joven cabrera, Leticia, que se asienta en la tierra de sus antepasados en Córcega.

Toda la información sobre el festival está disponible en la web educaciónambiental.pamplona.es. Las creaciones se proyectan en versión original, con subtítulos en castellano.

La sección joven del Festival, donde se proyectan cortos dirigidos al alumnado de Secundaria, ha tenido lugar del 3 al 5 de abril en Civivox Iturrama. A lo largo de presente edición, han participado más de 1.000 alumnos y alumnas de diferentes centros educativos de la ciudad.