Estados Warren Buffett cree que habrá más quiebras bancarias en EEUU, pero sus clientes estarán a salvo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Las quiebras bancarias no se han terminado", ha afirmado este miércoles en una entrevista en la 'CNBC'. No obstante, se ha mostrado seguro de que los clientes no perderán su dinero durante el próximo año, al menos. Sin embargo, no se ha mostrado tan optimista con los accionistas de estas entidades. "No salvarán [el Gobierno] a los accionistas", ha resumido.

El magnate ha querido tranquilizar a la población y ha explicado que, a su juicio, las "decisiones estúpidas" de unos directivos bancarios no deberían "asustar" a los ciudadanos.

Además, ha explicado que debido a la configuración de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), que se nutre de las aportaciones de los bancos por los depósitos que este mecanismo protege, el Estado no incurrirá en pérdidas en caso de rescatar bancos en problemas.

"Los gastos de la FDIC, incluido el de sus empleados y todo lo demás, es sufragado por los bancos. Así que los bancos no han costado nunca ni un centavo al Gobierno federal", ha dicho Buffett.