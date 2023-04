Fútbol/Liga Ten Hag: "El Sevilla tiene una gran reputación en Europa, tenemos que jugar nuestro mejor fútbol"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"El Sevilla tiene una gran reputación en Europa, tenemos que estar atentos. Debemos jugar nuestro mejor fútbol. Si no, tendremos problemas y nos castigarán", afirmó el neerlandés en la rueda de prensa previa a la ida del cruce de este jueves (21.00 horas) en Old Trafford.

Ten Hag reiteró que quiere que su equipo juegue "de forma dinámica" para "sorprender" al Sevilla. "Defender es una responsabilidad de todos, y quiero que mi equipo ataque con once jugadores. Trabajamos como colectivo y aún tenemos margen de mejora", resaltó.

Sin embargo, no podrá introducir en su plan a Marcus Rashford, baja por una lesión muscular. "Va a estar unas cuantas semanas de baja. No puedo dar muchos más detalles", lamentó el técnico, que además confirmó que Alejandro Garnacho y Luke Shaw tampoco estarán disponibles.

Ante la baja de su referencia ofensiva, Ten Hag avanzó que su reemplazo será Anthony Martial, al que ve "listo" para ser titular. "Pudimos meterlo lentamente en el equipo, darle algunos minutos y acostumbrarlo a los partidos al más alto nivel y con la mayor intensidad", celebró, además de recalcar que las "estadísticas" demuestran que su contribución al equipo "es incuestionable".

"El balance es muy bueno en el centro del campo. Creo que Eriksen se entiende bien con Casemiro y Bruno Fernandes. Se coordinan bien y después Christian tiene la capacidad para ser determinante con asistencias claves", agregó sobre el centrocampista danés.

Finalmente, defendió la influencia de Antony en su equipo, aunque espera "más de él". "No hay que olvidar que marcó un gol importante contra el Betis y otro contra el Barça. Aparece en grandes noches. Sé que también puede hacerlo en la Premier, es cuestión de tiempo. No me preocupa", concluyó.

DE GEA: "NO ES MOMENTO DE HABLAR DE MI CONTRATO"

Por otro lado, el portero español de los 'Diablos Rojos', David de Gea, abordó su futuro en el club, con el que su contrato acaba este verano. "Solo estoy focalizado en jugar, no es tiempo de pensar en contratos, no está en mi cabeza. Estoy centrado en continuar entrenando y mejorando", afirmó.

"Estamos jugando muy bien al fútbol. Ya hemos ganado un título y lo estamos disfrutando. En el vestuario estamos muy unidos. Seguimos vivos en tres competiciones y ese es el camino correcto", zanjó el meta.