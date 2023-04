Lo que se sabe de documentos filtrados del Pentágono sobre la guerra de Ucrania

WASHINGTON (AP) — Ha pasado menos de una semana desde que surgieron las noticias de documentos militares altamente confidenciales sobre la guerra de Ucrania, lo que hizo que el Pentágono tratara a toda velocidad de controlar los daños para tranquilizar a sus aliados y evaluar el alcance de la filtración.

La información en decenas de diapositivas ha dado a conocer vulnerabilidades potenciales en las capacidades de defensa aérea de Ucrania y ha expuesto evaluaciones secretas de los aliados sobre una variedad de asuntos de inteligencia, lo que genera dudas respecto a si la filtración erosionará la confianza de los aliados sobre compartir información con Estados Unidos o afectará los planes de Ucrania para intensificar la lucha contra Rusia esta primavera.

En general, los documentos filtrados presentan un “riesgo muy grave para la seguridad nacional”, alertó un alto portavoz del Pentágono en una reunión el lunes con periodistas.

Este es un vistazo a qué documentos son, lo que se sabe sobre cómo aparecieron y su impacto potencial.

¿QUÉ SON?

Los documentos confidenciales —que no han sido autenticados individualmente por funcionarios estadounidenses— van desde diapositivas informativas que describen las posiciones militares de Ucrania hasta evaluaciones del apoyo internacional a Ucrania y otros temas delicados, incluida en qué circunstancias el presidente ruso, Vladímir Putin, podría recurrir a armas nucleares.

No hay una respuesta clara sobre cuántos documentos se filtraron. The Associated Press ha visto aproximadamente 50 documentos. Algunas estimaciones sitúan el número total en cientos.

¿DE DÓNDE SALIERON?

Nadie lo sabe con certeza, ni siquiera el jefe del Pentágono.

“Estaban en algún lugar de la web y dónde exactamente y quién tuvo acceso en ese momento, no lo sabemos. Simplemente, no lo sabemos”, admitió el martes el secretario de Defensa, Lloyd Austin, durante una conferencia de prensa. “Continuaremos con la investigación y revisaremos absolutamente todo hasta que encontremos la fuente de esto y su alcance”.

Es posible que la filtración haya comenzado en un sitio llamado Discord.

Discord es una plataforma de redes sociales popular entre quienes participan en juegos en línea. El sitio de Discord alberga chats de voz, video y texto en tiempo real para grupos y se describe a sí mismo como un lugar “donde puedes pertenecer a un club escolar, un grupo de videojuegos o una comunidad artística mundial”.

En uno de esos foros, originalmente creado para hablar sobre una variedad de temas, los miembros debatían la guerra en Ucrania. Según un miembro del chat, una persona no identificada compartió documentos que afirmó que eran clasificados. Primero los transcribió junto con sus propios pensamientos, y luego, hace unos meses, subió imágenes de papeles doblados.

La persona que manifestó ser miembro del foro dijo a The Associated Press que otra persona, identificada en línea solo como “Lucca”, compartió los documentos en un chat diferente en Discord. A partir de ahí, parecen haberse difundido hasta que llamaron la atención de los medios.

No se pudieron verificar de momento muchos detalles del relato y altos funcionarios estadounidenses reconocen públicamente que todavía tratan de encontrar respuestas.

QUÉ REVELAN

Las filtraciones han mostrado cuán cerca Estados Unidos monitorea a sus aliados y amigos cuando interactúan con Rusia y China. Funcionarios de varios países han negado o rechazado los señalamientos de los documentos filtrados.

La AP informó que la inteligencia de Estados Unidos captó mensajes de agentes rusos de que estaban construyendo una relación más estrecha con Emiratos Árabes Unidos, la nación rica en petróleo del Oriente Medio que alberga importantes instalaciones militares estadounidenses. EAU rechazó las afirmaciones y las calificó de “categóricamente falsas”.

El Washington Post informó el lunes que el presidente de Egipto ordenó a sus subordinados que se prepararan en secreto para enviar hasta 40.000 cohetes a Rusia mientras libra su guerra en Ucrania. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio dijo que su gobierno mantenía “la no participación en esta crisis y se comprometía a mantener la misma distancia con ambas partes”.

Otras filtraciones se refieren a acusaciones de que los líderes de Corea del Sur dudaban sobre enviar proyectiles de artillería a Ucrania, y que el servicio de espionaje Mossad de Israel se oponía a la reforma del poder judicial propuesta por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Financiadas con 90.000 millones de dólares anuales, las agencias de inteligencia de Estados Unidos tienen poderes amplios para interceptar las comunicaciones electrónicas de terceros, utilizar espías y monitorear con satélites. Los resultados de esos poderes rara vez afloran en público, ni siquiera de manera limitada.

LA RESPUESTA DE EEUU

El Pentágono ha comenzado una revisión interna para evaluar el impacto de la filtración en la seguridad nacional. La revisión es dirigida por Milancy D. Harris, subsecretaria adjunta de Defensa para Inteligencia y Seguridad, aseguró un funcionario de defensa en un escito a la AP. El equipo incluye a representantes de las oficinas de asuntos legislativos, asuntos públicos, política, asesoría legal y el personal conjunto, agregó el funcionario.

El Pentágono también tomó medidas rápidamente para reducir la cantidad de personas que tienen acceso a las sesiones informativas, informó un segundo funcionario de Defensa. Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para comentar asuntos confidenciales.

Los funcionarios del Pentágono también monitorean de cerca dónde se “publican y amplifican las diapositivas filtradas”, expresó Chris Meagher, asistente del secretario de Defensa para asuntos públicos.

Por otro lado, el Departamento de Justicia abrió una investigación penal sobre cómo se obtuvieron y filtraron las diapositivas.

El director de la CIA, William Burns, calificó la filtración el martes de “profundamente desafortunada”.

“Es algo que el gobierno de Estados Unidos se toma muy en serio”, declaró en la Universidad Rice. “El Pentágono y el Departamento de Justicia han iniciado ahora una investigación muy intensa para llegar al fondo de esto”.

¿CUÁL ES SU IMPACTO?

Varios altos líderes militares estadounidenses se han puesto en contacto con gobiernos aliados para abordar las consecuencias. Eso incluye llamadas “a un alto nivel para asegurarles nuestro compromiso de salvaguardar la inteligencia y la fidelidad a nuestras asociaciones de seguridad. Esas conversaciones comenzaron durante el fin de semana y aún continúan”, confirmó Meagher.

Es probable que los funcionarios estadounidenses enfrenten más preguntas cuando viajen a Alemania la siguiente semana para la próxima reunión del grupo de contacto, donde representantes de más de 50 países coordinan la entrega de armas y otra ayuda a Ucrania. Sin embargo, no se espera que la filtración de los documentos afecte esa reunión o la voluntad de los aliados de continuar con su aportación de asistencia militar a Ucrania, sostuvo a The Associated Press un alto funcionario de Defensa, quien habló bajo condición de anonimato para comentar asuntos confidenciales.

“Creo que muchos de los aliados probablemente tendrán más curiosidad sobre por qué sucedió”, opina Chris Skaluba, director de la Transatlantic Security Initiative del Atlantic Council (Iniciativa de Seguridad Transatlántica del Consejo del Atlántico), un grupo sin fines de lucro de expertos independientes en seguridad y prosperidad económica internacional con sede en Washington D.C.

Para empezar, dada la autorización de seguridad de alto nivel necesaria para tener acceso a la información, la filtración plantea dudas sobre quién “tendría semejantes intenciones ocultas para publicarlo”, y si el propósito era socavar el apoyo a Ucrania, alerta Skaluba.

El martes, Austin se puso en contacto con su homólogo de Corea del Sur, el ministro de Defensa Lee Jong-sup, para hablar de los documentos filtrados, varios de los cuales eran particularmente sensibles para Seúl porque describían la vigilancia estadounidense a su aliado y detallaban las reservas de Corea del Sur sobre suministrar municiones a Ucrania directamente.

Los dos jefes de Defensa coincidieron en que un “número considerable” de los documentos filtrados fueron inventados, aseguró Kim Tae-hyo, subdirector de seguridad nacional, a los periodistas. Agregó que la alianza entre los dos países no se vería afectada por la filtración y que Corea del Sur buscaría fortalecer aún más la cooperación con Estados Unidos.

Y tanto Austin como el secretario de Estado, Antony Blinken, se acercaron a sus homólogos en Ucrania. Austin indicó el martes que las filtraciones no tendrían mucho impacto en los planes de Ucrania para una ofensiva de primavera.

La estrategia de Ucrania “no estará dirigida por un plan específico. Tienen un gran plan para comenzar, pero sólo el presidente Zelenskyy y su equipo de líderes conocen realmente todos los detalles de ese plan”, aseguró Austin.

Sobre otros temas confidenciales destacados en las diapositivas filtradas, como la falta de suficientes municiones de defensa aérea de Ucrania, la escasez en sí ya se conocía y es una de las razones por la que los líderes militares de Estados Unidos han presionado a los aliados para que proporcionen todos los sistemas que puedan, como los sistemas Iris-T prometidos por Alemania y los sistemas de defensa aérea Hawk de fabricación estadounidense proporcionados por España.

“Hacer pública una aparente escasez de misiles antiaéreos puede tranquilizar a Rusia, pero si anima a los socios de Ucrania a acelerar la entrega de misiles y otras capacidades de defensa aérea, Kiev lo agradecerá. La mayor ‘incógnita conocida’ es hasta qué punto estas filtraciones influirán en el apoyo político de Estados Unidos a Ucrania”, comenta Ben Barry, investigador sénior de guerra terrestre en el International Institute for Strategic Studies (Instituto Internacional de Estudios Estratégicos), con sede en Londres.