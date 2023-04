Papa El Opus Dei celebra desde hoy un congreso extraordinario para adecuar sus estatutos a las indicaciones del Papa

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La decisión de convocar este congreso extraordinario fue anunciada el pasado mes de octubre de 2022 por el Prelado del Opus Dei, Fernando Ocáriz, a través de una carta a los miembros de la Prelatura.

En esta misiva, Ocáriz explicaba que, a raíz de la publicación del motu proprio del Papa Francisco 'Ad charisma tuendum', el Consejo General y la Asesoría Central, órganos centrales de gobierno del Opus Dei, estaban estudiando el texto "para llevar a cabo lo que el Papa ha pedido sobre la adecuación de los Estatutos de la Obra a las indicaciones del motu proprio".

Según explicó en la carta, siguiendo el parecer de la Santa Sede, el congreso no se limitará a cambiar lo relativo "a la dependencia de la Prelatura a este Dicasterio y al paso de quinquenal a anual del informe a la Santa Sede sobre la actividad de la Prelatura" sino que considerarán "posibles retoques a los Estatutos".

De esta forma, el Opus Dei ha explicado que convoca este congreso para dar cumplimiento al motu proprio 'Ad charisma tuendum' en el cual el Papa Francisco confía al Dicasterio del Clero la competencia en todo lo que corresponde a la Sede Apostólica respecto a las prelaturas personales, de las cuales la única hasta ahora erigida es la del Opus Dei.

Fue san Juan Pablo II, quien en la Constitución Apostólica Ut sit, del 28 de noviembre de 1982, erigió la Prelatura del Opus Dei, encomendándole la tarea pastoral de contribuir de un modo peculiar a la misión evangelizadora de la Iglesia.

Ahora, el Papa Francisco ha introducido algunos cambios en la constitución apostólica Ut sit y ha establecido que "los Estatutos propios de la Prelatura del Opus Dei serán convenientemente adaptados, a propuesta de la propia Prelatura, para su aprobación por los órganos competentes de la Sede Apostólica".

En posteriores intervenciones, el Papa ha aclarado que se trata de una "reorganización" como otras que ha llevado a cabo en otros movimientos. En el libro 'El pastor' (Ediciones B), de Sergio Rubin, y Francesca Ambrogetti, Francisco explica que el Opus Dei pasa de dependender de la Congregación de Obispos a dependender de la Congregación para el Clero.

Esto conlleva, según señala el Pontífice en el libro, que el informe de su quehacer ya no será quinquenal, sino anual; y que el prelado no será obispo, todo ello con el propósito de reforzar una forma de gobierno fundada no tanto en la autoridad jerárquica, sino sobre todo en el carisma que, en el caso del Opus Dei, implica buscar la santificación a través del trabajo y de los compromisos familiares y sociales.

274 CONGRESISTAS PARTICIPANTES

Al congreso extraordinario que comenzará este miércoles están convocados todos los congresistas, hombres y mujeres, nombrados según indican los Estatutos. Para ser congresista se requiere tener al menos 32 años de edad y nueve años de incorporación definitiva a la prelatura.

El número de congresistas participantes será de 274, 126 mujeres (46%) y 148 hombres (54%). Provienen de los cinco continentes: África (6,6%), América (36%), Asia (6,2%), Europa (50%) y Oceanía (1,1%). Además, asistirán 90 sacerdotes, que representan el 32,8% de los congresistas. La congresista más joven tiene 35 años y el mayor, 87, según datos de la Prelatura del Opus Dei, recogidos por Europa Press.

A diferencia de otros entes, en el caso de las prelaturas personales, los estatutos son establecidos y promulgados en virtud de la potestad legislativa, como indica el Código de Derecho Canónico. En este caso, los estatutos se consideran propiamente leyes y en su elaboración interviene la autoridad que los promulga: la Santa Sede. Así, tanto la redacción, como la modificación e introducción de nuevos preceptos se reserva a la Santa Sede, aunque sea a propuesta de la Prelatura del Opus Dei.

De esta forma, desde el Opus Dei han precisado que no se prevé ninguna comunicación pública de la propuesta final de modificación de los estatutos por parte de la prelatura, sino que ésta se presentará directamente al Dicasterio para el Clero.