Petro reemplaza al general de la Policía de Colombia, Henry Sanabria, que reconoció recurrir a exorcismos

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Agradezco el arduo trabajo del general Henry Sanabria y la general Yackeline Navarro en la Policía de Colombia", ha anunciado el presidente colombiano en su perfil de Twitter, en donde también ha adelantado los nombres de los reemplazos.

"El nuevo director de la Policía será el general William Salamanca, es un mayor general de la reserva, con más de 37 años de experiencia en la institución", ha destacado Petro. Mientras se reincorpora, será el general Tito Castellanos quien asuma el cargo de manera interino.

Los cambios de la dirección de la Policía Nacional se producen semanas después de que se publicara una entrevista en la revista 'Semana' en la que el general Sanabria reconocía recurrir a exorcismos y creer en la existencia del diablo.

"Lo he visto, lo he percibido. Para muchos es una fábula y otros no creen", dijo Sanabria, quien en la misma entrevista relacionó a la comunidad LGBT con la enfermedad del VIH y aseguró haber sido "coqueteado" por una persona homosexual cuando salió "en defensa" de ellos.

A su vez, el Gobierno de Colombia abrió una investigación sobre los supuestos traslados de varios agentes en base a las creencias religiosas de Sanabria.