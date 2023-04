Ucrania.-Rusia dice que "es necesario confirmar la autenticidad" del vídeo sobre la decapitación de un soldado ucraniano

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Lo primero que hay que hacer es comprobar la autenticidad de estas terribles imágenes. Por supuesto, es algo terrible", ha manifestado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. "Es necesario comprobar si es cierto o no, dónde tuvo lugar y, si tuvo lugar, quién fue responsable", ha agregado.

"Ante todo, en el mundo de noticias falsas en el que vivimos, es necesario comprobar la autenticidad de este vídeo", ha recalcado Peskov, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Las imágenes, difundidas el martes en Internet, muestran a supuestos militares de Rusia cortando la cabeza de un hombre con un cuchillo. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha iniciado una investigación para tratar de dar con los responsables, de los que no han trascendido detalles.

Por su parte, Zelenski ha recalcado que "hay algo que el mundo no puede ignorar: lo fácil que matan estas bestias". "Todo el mundo debe reaccionar. Todos los líderes. No esperéis que se olvide", ha añadido el mandatario ucraniano, que ha prometido que no habrá perdón "para los asesinos".