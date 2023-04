Yousaf dirá "muy pronto" su decisión al veto a la ley trans, mientras le instan a desistir de batallas legales

MADRID, (EUROPA PRESS)

"Mi opinión es que para desafiar al Gobierno británico sería mucho mejor reintroducir un proyecto de ley y esta vez abordar en él las preocupaciones de las mujeres sobre sus espacios seguros y también la Ley de Igualdad de Reino Unido", ha valorado Alex Neil, exministro de Justicia Social con Nicola Sturgeon.

"Sabemos que acudiendo al Tribunal Supremo, y todos los abogados con los que he hablado me lo han dicho, no tenemos ni la más remota posibilidad de ganar", ha dicho este miércoles en la BBC, donde ha instado a Yousaf a resolver esta cuestión ellos mismos. "Aprobemos un proyecto de ley que nos una a todos", ha pedido.

"Solucionemos las anomalías de este proyecto de ley, solucionemos sus deficiencias y el aparente conflicto con la Ley de Igualdad. Hagámoslo nosotros mismos y no recurramos a un juicio que no podemos ganar", ha instado.

La postura de Neil crece dentro de las filas del Partido Nacional Escocés (SNP) a medida que se acerca la fecha límite en la que Yousaf deberá anunciar qué decisión emprende su nuevo gobierno acerca del veto de Londres, que para muchos aceleró la renuncia de Sturgeon meses después.

La reforma reduce a 16 años la edad a la que se puede solicitar a la administración un cambio de género, elimina el requisito de presentar un informe médico y reduce a tres meses el tiempo en que la persona solicitante debe haber vivido conforme al género que reclama --seis meses si se trata de menor de edad--.

Sin embargo, colectivos feministas han expresado su preocupación por el impacto que el texto tendría, por ejemplo, en lo que respecta a los espacios reservados para las mujeres, mientras que Londres insiste en que contraviene la ley de Igualdad de Reino Unido.

Yousaf dijo esta semana, que al igual que ya manifestó durante la campaña para elegir sustituto de Sturgeon, este asunto era el "primer desafío" de su Gobierno, pero independientemente de la decisión, apuntó que el veto de Londres a una ley aprobada por el Parlamento era "antidemocrático" e "inaceptable".