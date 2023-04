América, Chivas y Pachuca, base de selección para amistoso

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Una base de jugadores de América, Chivas y Pachuca será la que México utilice para encarar un partido amistoso ante Estados Unidos la próxima semana, informó el miércoles la dirección de selecciones nacionales.

Las Águilas, el Guadalajara y los Tuzos aportan cuatro jugadores cada uno para el equipo dirigido por el seleccionador argentino Diego Cocca, que se medirá a los estadounidenses en Glendale, Arizona, el miércoles 19 de abril.

Por no ser fecha FIFA, Cocca no pudo recurrir a jugadores que militan en ligas foráneas, pero la dirección de selecciones consiguió un permiso del Barcelona para cederle al lateral Julián Araujo, el único jugador de la lista que no juega en México.

Cocca tuvo la posibilidad de convocar al delantero Javier Hernández, quien acaba de reaparecer luego de una lesión, pero optó por no hacerlo, aunque ha dicho que el “Chicharito”, goleador histórico de la selección mexicana, no está descartado a futuro.

Hernández no juega para México desde septiembre del 2019, cuando de acuerdo con distintos reportes de prensa participó en una fiesta con otros jugadores. Algunos medios han asegurado que el delantero llevó a algunas mujeres al hotel de concentración de México previo a un partido ante Argentina, en San Antonio, Texas.

Ello habría derivado en que el atacante quedara marginado del equipo durante la gestión del argentino Gerardo Martino, quien no continuó en el cargo tras el fracaso en el Mundial de Qatar, donde México quedó eliminado en la fase de grupos, algo que no le ocurría desde Argentina 1978.

Entre las novedades está el arquero del América, Luis Malagón, quien fue parte de la selección olímpica que ganó un bronce en los Juegos Olímpicos de 2021, aunque no jugó

El titular en Tokio fue Guillermo Ochoa, quien ha expresado su deseo por ser el primer jugador en la historia en disputar seis Copas del Mundo.

El equipo mexicano incluye además a nueve jugadores que participaron en Qatar.

La dirección de selecciones nacionales indicó que los jugadores se irán incorporando al Centro de Alto Rendimiento de la capital conforme concluyan sus partidos por la 15ta fecha del Clausura y viajarán el lunes a Arizona.

Equipo:

Arqueros: Luis Malagón (América), José Rodríguez (Tijuana) y Carlos Acevedo (Santos).

Zagueros: Néstor Araujo (América), Israel Reyes (América), Julián Araujo (Barcelona), Gilberto Sepúlveda (Chivas), Kevin Álvarez (Pachuca), Jesús Gallardo (Monterrey) y Víctor Guzmán (Monterrey).

Volantes: Ozziel Herrera (Atlas), Aldo Rocha (Atlas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Roberto Alvarado (Chivas), Fernando Beltrán (Chivas), Luis Chávez (Pachuca), Gerardo Sánchez (Pachuca), Omar Campos (Santos), Alan Cervantes (Santos).

Delanteros: Alexis Vega (Chivas), Uriel Antuna (Cruz Azul), Henry Martín (América) y Roberto de la Rosa (Pachuca).