Biden agradece a Irlanda por aceptar refugiados ucranianos

DUBLÍN (AP) — El presidente estadounidense Joe Biden se reunió el jueves con los líderes de Irlanda, hablando de los valores compartidos entre las dos naciones y las oportunidades por venir, mientras les agradecía por recibir a refugiados ucranianos.

“Creo que nuestros valores son los mismos”, declaró Biden en un encuentro con el primer ministro irlandés Leo Varadkar. “Y creo que nuestras inquietudes son las mismas. Así que realmente ansío seguir trabajando con usted”.

Irlanda ha recibido casi 80.000 refugiados de Ucrania desde la invasión rusa, y ha apoyado las gestiones lideradas por Estados Unidos allí. Biden se declaró impresionado por el compromiso de Irlanda.

“Sé que no es fácil”, afirmó Biden en referencia a recibir tanta gente en el país. “Creo que se siente tan bien poder tener esta... relación más fuerte entre Estados Unidos e Irlanda”.

Varadkar declaró que espera escuchar sobre la visita de Biden a Belfast en Irlanda del Norte, donde el presidente conmemoró el miércoles el 25to aniversario de los Acuerdos de Viernes Santo que pusieron fin a décadas de violencia sectaria. El pacto mediado por Estados Unidos trajo paz a una región de Reino Unido donde la violencia dejó unos 3.600 muertos por bombas y otros tipos de ataques.

Varadkar añadió que apreciaba el liderazgo de Biden, particularmente en lo que respecta a Ucrania.

“Nunca pensé que en mi vida veríamos una guerra de esta naturaleza en Europa otra vez”, expresó Varadkar. “Y la democracia y la libertad y todas las cosas en que creemos están en retroceso en gran parte del mundo. Si no fuera por el liderazgo norteamericano, y si no fuera por Estados Unidos y Europa trabajando juntos, no sé en qué tipo de mundo viviríamos”.

El jueves Biden regresaba a la actividad diplomática tras pasar el miércoles en una gira por las tierras de sus ancestros. Tenía programado también pronunciar un discurso ante el Parlamento irlandés.

En su primera parada del día, Biden se reunió con el presidente irlandés Michael D. Higgins en su residencia en Dublín. Los dos líderes octogenarios se dieron la mano y rieron al caminar por una alfombra roja hacia el interior de la residencia, donde Biden firmó el libro de huéspedes: “Como dice el refrán irlandés, los pies te llevarán a donde esté tu corazón. Es un honor regresar”.

La periodista de The Associated Press Jill Lawless en Londres contribuyó para este despacho