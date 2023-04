Entre latinos de EEUU, el catolicismo es la fe mayoritaria

Archivo - Decenas de feligreses asisten a misa en la iglesia católica Our Lady of Sorrows en el distrito de Queens de Nueva York el domingo 8 de mayo de 2022. (AP Foto/Brittainy Newman, Archivo) AP (Brittainy Newman/AP)

NUEVA YORK (AP) — Los católicos son aún el grupo religioso más grande entre los latinos en Estados Unidos, pero la cantidad de latinos que se identifica como sin filiación religiosa sigue en aumento.

Esas son algunas de las conclusiones clave de un informe extenso publicado el jueves por el Pew Research Center (Centro de Investigación Pew) que encuestó a 7.647 adultos estadounidenses entre el 1 y el 14 de agosto del año pasado.

El informe, que usa los términos “latino” e “hispano” indistintamente, encontró que el catolicismo es aún la religión mayoritaria entre los latinos en Estados Unidos, incluso cuando el número de adultos latinos que se identifica como católico disminuyó constantemente durante la última década. El número pasó del 67% en 2010 al 43% el año pasado.

Sin embargo, la encuesta dijo que es alrededor de dos veces más probable que los latinos se identifiquen como católicos —y menos probable que sean protestantes— que los estadounidenses adultos en general.

“Los latinos, especialmente aquí en Estados Unidos, todavía están muy centrados en la religión”, dijo el padre Carlos Velásquez, pastor de Santa Brígida, una iglesia católica mayoritariamente latina en un área entre Brooklyn y Queens, en la ciudad de Nueva York.

“La fe es una gran parte de la vida de todas las personas en Latinoamérica … y cuando vienen aquí, la fe es lo que los cimenta”, explicó. La iglesia ayuda con la difícil transición de la emigración, cuando muchos empiezan de cero, agregó.

Los latinos sin afiliación religiosa —quienes se describen a sí mismos como ateos, agnósticos o “ninguna en particular”— ahora representan alrededor del 30% de la población latina en general. Eso es un aumento del 18% desde hace una década y del 10% desde 2010. La cantidad de latinos sin afiliación religiosa está en línea con la de los adultos estadounidenses en general, según el informe.

Los no afiliados a ninguna religión —comúnmente conocidos como los “nones” (“ningunos”)— son el grupo de más rápido crecimiento en las encuestas que preguntan a los estadounidenses sobre su identidad religiosa.

“Aunque lxs latinoamericanxs pueden ser, como todos los demás estadounidenses, cada vez más no afiliados, eso ciertamente no significa que no sean religiosos”, dijo Elizabeth Drescher, profesora adjunta en la Universidad de Santa Clara, quien escribió un libro sobre la vida espiritual de los “ningunos”. “Quizá no participen en la religión institucional por una variedad de razones, pero aún pueden responder a las tipologías clásicas de la religiosidad, como creer en Dios o en un poder superior”, agregó.

La encuesta dice que “las fuerzas demográficas que dan forma a la población latina de la nación también han afectado las tendencias de filiación religiosa”.

Entre los latinos estadounidenses de 18 a 29 años, el 79% nació en Estados Unidos. Casi la mitad (49%) de este grupo de edad se identifica ahora como sin afiliación a una religión. Pero solo uno de cada cinco latinos de 50 años o más no está afiliado. La mayoría de los latinos mayores (56%) nació fuera de Estados Unidos.

En general, el 52% de los inmigrantes latinos se identifica como católico y el 21% sin filiación. Es menos probable que los latinos nacidos en Estados Unidos sean católicos (36%) y más probable que no tengan filiación (39%), según una encuesta de Pew de adultos latinos de 2022.

Los estadounidenses latinos también están sorprendentemente subrepresentados en las escuelas católicas y en el sacerdocio.

Casi una cuarta parte de todos los latinos de Estados Unidos son excatólicos: mientras que aproximadamente dos tercios de los adultos latinos (65%) refieren que fueron criados como católicos, el 43% dice que actualmente son católicos, según la encuesta.

“Lo que está ocurriendo a los latinos católicos (en Estados Unidos) es lo que está ocurriendo a los católicos en todo el mundo”, dijo el padre Félix Sánchez, párroco de San Pío V, una parroquia de mayoría latina en Jamaica, Queens, en la ciudad de Nueva York.

“La gente asiste menos a la iglesia”, agregó. Los jóvenes participan menos en sus parroquias. Pero advirtió no presentar a los latinos como un grupo uniforme.

“No es lo mismo hablar de un argentino que de un ecuatoriano o de un mexicano. Y no es lo mismo una primera generación que una tercera generación”, dijo Sánchez. “Todos tienen diferentes historias, tradiciones. Lo que nos une es que nos entendemos, porque compartimos el mismo idioma, pero cada uno tiene su propia riqueza cultural y tenemos que respetar eso”.

PROTESTANTES

Los protestantes son el segundo grupo religioso más grande después de los católicos, dice el informe. Representan el 21% de los adultos latinos —un número que se ha mantenido relativamente estable desde 2010— y el 15% de los latinos se identifica como protestante evangélico.

“Los evangélicos latinos han recibido atención nacional recientemente debido al activismo político de algunas iglesias evangélicas”, dice la encuesta.

“El interés en los evangélicos latinos se debe a que los evangélicos blancos se han convertido en un baluarte de apoyo para los candidatos republicanos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y después de elecciones en las que una proporción creciente de votantes latinos han apoyado a los candidatos republicanos”.

Los candidatos republicanos en todo Estados Unidos buscan ampliar los logros recientes que el partido ha conseguido con los votantes latinos desde Florida hasta California. Lo que parece impulsarlos son los problemas básicos, incluidos el crimen, las escuelas en dificultades, así como los precios de los alimentos y la gasolina que se mueven más allá del alcance de su salario.

El informe dice que el 28% de los republicanos latinos se identifica como protestante evangélico en comparación con el 10% que se identifica como demócrata.

Los inmigrantes latinos son un poco más propensos que los latinos nacidos en Estados Unidos a ser evangélicos (19% frente a 12%).

“El protestantismo evangélico prevalece especialmente entre los latinos de origen centroamericano, reflejando un patrón que se observa en esos países. Aproximadamente tres de cada 10 centroamericanos (31%) dicen ser protestantes evangélicos”, dice el informe.

Entre los protestantes evangélicos que son latinos, la mitad se identifica con el Partido Republicano o son independientes que se inclinan por el Partido Republicano; y el 44% son demócratas o independientes de tendencia demócrata.

Entre los católicos latinos, por el contrario, el 72% se identifica como demócrata.

Asimismo, los latinos sin filiación religiosa son en su mayoría demócratas (66%).

La mayoría de los latinos estadounidenses (65%) también dicen que fueron criados como católicos. Muchos menos dicen que fueron criados como protestantes (18%) o sin afiliación religiosa (13%).

Los latinos mayores y los nacidos fuera de Estados Unidos son especialmente propensos a decir que fueron criados como católicos, dice el informe.

“Al igual que todos los estadounidenses, muchos latinos se alejan de la religión de su infancia”, expone, y agrega que un tercio de los adultos latinos dijo que su religión actual es diferente de la fe de su infancia.

El margen de error de la encuesta, para la muestra completa de los encuestados, es de más o menos 1,7 puntos porcentuales.

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.