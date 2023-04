Frank Lampard: "En Stamford Bridge será diferente"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Ha sido un poco complicado, el Madrid tiene mucha calidad, pero está abierto para la semana que viene. Ha sido una mezcla de sensaciones. Once contra once estuvimos en el partido y después no nos crearon muchas ocasiones estando con 10. Estoy orgulloso del equipo aunque se pueden hacer muchas cosas mejor. Hemos tenido oportunidades y ha estado igualado. Hemos tenido espíritu de lucha cuando nos hemos quedado en inferioridad. Tenemos que trabajar la confianza, la mentalidad, ser más positivos", dijo.

Por otro lado, el técnico inglés reconoció en rueda de prensa que la defensa de cinco tuvo como parte del plan proteger la entrada por banda de Vinicius. "Fue parte del motivo. Hemos intentado ser protagonistas, hacer presión también, controlar el juego", afirmó, antes de valorar un partido que espera "distinto" en Stamford Bridge el próximo martes.

"Estoy seguro, confiamos. Tenemos que creer en Stamford Bridge, con nuestra afición, será una historia diferente, podemos demostrarlo, tener otra mentalidad. La afición nos va ayudar, tenemos que seguir trabajando. Hay opciones", añadió, confiado en que el Chelsea cambie la cara.

El máximo goleador de la historia del club londinense, en su segunda etapa como técnico, valoró además el papel de un Joao Félix que estuvo discreto. "Ha sido un partido duro para Félix y Sterling, sin balón. Tenían que trabajar mucho. Félix tiene mucho talento, ha sido una noche difícil", afirmó.

"Quedan 90 minutos de fútbol. Podemos estar más concentrados, mejor mentalmente. Trabajar es en lo primero que pienso, llegar más lejos con más confianza. Si seguimos así la situación puede cambiar. Hay que ser más agresivos", añadió, al tiempo que insistió en la lucha de su equipo al jugar con 10 durante media hora.

Con todo, Lampard lamentó el segundo gol, de Asensio tras un saque de esquina mal defendido por los suyos, en el minuto 75. "No estuvimos centrados en la marca. Estábamos con uno menos, era difícil. El Madrid no hizo muchas ocasiones, pero es una pena. No deberíamos haber concedido el segundo", zanjó, sin pensar en que su futuro más allá de junio dependa de esta eliminatoria.