Fuente AP: Dueño accede a vender Commanders

Un grupo encabezado por Josh Harris y Mitchell Rales y en el que figura Magic Johnson llegó a un principio de acuerdo para comprar los Commanders de Washington a Dan Snyder, su dueño durante años, por 6.000 millones de dólares, dijo una persona enterada de la situación.

La persona habló el jueves con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque el convenio no se ha oficializado. Otra fuente dijo que el acuerdo no se envía aún a la NFL para su aprobación.

El monto de la venta sería el mayor pagado en la historia por cualquier equipo deportivo profesional en América del Norte.

Un portavoz de los Commanders dijo que el equipo no está en una posición que le permita emitir comentarios. La liga se negó a emitir declaraciones.

Una vez que el acuerdo sea aprobado, Harris poseería participaciones controladoras en tres de las cuatro ligas deportivas principales profesionales de Norteamérica. Harris y David Blitzer son propietarios de los 76ers de Filadelfia en la NBA desde 2011 y de los Devils de Nueva Jersey en el hockey sobre hielo desde 2013.

Harris ha sido dueño de una parte de los Steelers de Pittsburgh. Tendrá que venderla antes de comprar los Commanders.

Sportico fue el primer medio que informó de la adquisición.