Joan Mir: "Todavía no hemos podido demostrar nuestro potencial"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Me encuentro bien físicamente. He ido mejorándome poco a poco tras la caída, solo tengo marcas pero ya no siento dolor. Creo que podré pilotar bien, pero necesitaré un par de vueltas para recuperar las sensaciones", dijo este jueves en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Todavía no hemos podido demostrar nuestro potencial, así que este es el objetivo para el fin de semana. Queremos empezar bien desde la primera sesión y trabajar sobre una buena base desde el principio", añadió.

Por otro lado, Mir explicó su caída en el sprint de la cita argentina, segunda del Mundial, hace dos semanas. "En la caída, Di Giannantonio se fue largo y cuando se reincorporó a la trazada nos tocamos. No creo que nadie tenga la culpa, fue un lance de carrera", apuntó.

"La presencia de Stefan en el box será muy útil. Estar solo siempre es difícil, así que su experiencia nos servirá para debatir sobre cosas nuevas que podemos probar para ser más rápidos", añadió sobre su compañero en sustitución de Marc Márquez.