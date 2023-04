Simulacro de draft de AP: Stroud iría a Panthers

Un plazo relevante comenzó a correr para los Panthers de Carolina desde el mes pasado, cuando realizaron un canje colosal para hacerse de la primera selección general del draft de la NFL y tener la opción de hacerse al fin de un quarterback perdurable en la franquicia.

No hay un consenso general acerca de qué mariscal de campo será reclutado primero.

¿Bryce Young o C.J. Stroud? Los propios Panthers tratan de decidir, y están analizando también a candidatos como Anthony Richardson y Will Lewis en el proceso.

Carolina cedió cuatro selecciones, incluida la novena general y una de primera ronda del año próximo, además de entregar al receptor DJ Moore, a fin de dar al nuevo entrenador Frank Reich un quarterback que pudiera emplear como piedra angular.

La primera edición del simulacro del draft de la AP indica que el elegido será Stroud.

1. Carolina (obtenida de Chicago): C.J. STROUD, QUARTERBACK, OHIO STATE. Mide 1,90 metros (6 pies 3 pulgadas) y pesa 97 kilogramos (214 libras). Tendría así ventaja sobre Young, de 1,78 y 92 kilos (204 libras). Stroud posee además un brazo poderoso y certero, tiene capacidad de líder y aportaría otros intangibles valorados por Reich.

2. Houston: BRYCE YOUNG, QUARTERBACK, ALABAMA. El ganador del Trofeo Heisman en 2021 sería el rostro de los Texans, que esperan dejar así atrás la era de Deshaun Watson. Su tamaño es menor al estándar, pero ello nunca fue un problema cuando Young jugaba en Alabama, donde mostró un gran nivel. Puede conectar cualquier pase, tiene presencia en la bolsa de protección y es un dinámico generador de jugadas.

3. Arizona: WILL ANDERSON, EDGE, ALABAMA. El nuevo entrenador Jonathan Gannon se benefició de tener durante la campaña anterior una línea defensiva dominante como coordinador defensivo de Filadelfia, que se coronó en la Conferencia Nacional. Anderson es el mejor para presionar a los pasadores entre el grupo disponible en el draft. Y Arizona tiene que reemplazar a J.J. Watt y a Zach Allen.

4. Indianápolis: ANTHONY RICHARDSON, QUARTERBACK, FLORIDAOtra selección inspirada por los Eagles. El nuevo entrenador Stane Steichen, otrora coordinador ofensivo de Filadelfia, tuvo un éxito tremendo con el quarterback Jalen Hurts. El dueño de los Colts, Jim Irsay, admira el estilo de Hurts. Richardson tiene condiciones atléticas increíbles, un gran brazo y un talento de elite. Requiere mejorar en la precisión y la mecánica.

5. Seattle (obtenida de Denver): JALEN CARTER, DEFENSIVE TACKLE, GEORGIA. Antes de sus problemas extradeportivos, Carter era potencialmente una primera selección si Chicago no renunciaba a ésta. Es demasiado talentoso para caer por debajo de la quinta. Y parece el candidato idóneo para los Seahawks y para su entrenador Pete Carroll.

6. Detroit (obtenida de los Rams de Los Ángeles): DEVON WITHERSPOON, CORNERBACK, ILLINOIS. Ha caído algunos puestos luego que una lesión de muslo limitó sus entrenamientos. Se le considera el cornerback más destacado. Los Lions tuvieron la segunda peor defensa contra el pase en la NFL durante 2022.

7. Las Vegas: TYREE WILSON, EDGE, TEXAS TECH. Corpulencia y velocidad. Wilson lo tiene todo. Los Raiders pueden colocarlo con Maxx Crosby para ir por los quarterbacks de elite en la División Oeste de la Conferencia Americana.

8. Atlanta: MYLES MURPHY, EDGE, CLEMSON. Actualizaría instantáneamente una defensiva que fue la segunda con menos capturas en 2022.

9. Chicago (obtenida de Carolina): PETER SKORONSKI, OFFENSIVE TACKLE, NORTHWESTERN. Los Bears necesitan proteger a Justin Fields, así que un buen paso sería obtener a Skoronski para que proteja su lado ciego.

10. Houston (canje simulado desde Filadelfia, vía Nueva Orleáns): LUKAS VAN NESS, EDGE, IOWA. Luego de reclutar a Young como segundo, los Texans realizan un canje en nuestro simulacro y se hacen de Van Ness.

11. Tennessee: WILL LEVIS, QUARTERBACK, KENTUCKY. Los Titans no pueden dejar que se escape esta oportunidad. Lewis no tuvo estadísticas deslumbrantes con Kentucky, pero cuenta con el tamaño, fuerza y experiencia para insertarse en un ataque deseable para los equipos.

12. FILADELFIA (canje simulado desde Houston, vía Cleveland): NOLAN SMITH, EDGE, GEORGIA- Smith se uniría a sus compañeros en los Bulldogs, Jordan Davis y Nakobe Dean en una defensa renovada en los Eagles.

13. Nueva York (Jets): PARIS JOHNSON, OFFENSIVE TACKLE, OHIO STATE. Tiene todas las herramientas físicas e intangibles para apuntalar la línea ofensiva, proteger a Aaron Rodgers y ayudar a que los Jets mejoren su juego terrestre.

14. Nueva Inglaterra: CHRISTIAN GONZÁLEZ, CORNERBACK, OREGON. Sería titular de inmediato en la defensa de Bill Belichick, dado que los Patriots carecen de un buen cornerback.

15. Seattle (canje simulado desde Green Bay): JAXON SMITH-NJIGBA, WIDE RECEIVER, OHIO STATE. Los Seahawks mejoran su selección para hacerse del mejor receptor. Smith-Njigba se aliaría con DK Metcalf y Tyler Lockett para dar a Geno Smith otra opción dinámica.

16. Washington: JOEY PORTER JR., CORNERBACK, PENN STATE. Los Commanders se hacen de un cornerback resistente, al reclutar al hijo de Joey Porter, ex linebacker alguna vez seleccionado al Pro Bowl.

17. Pittsburgh: BRODERICK JONES, OFFENSIVE TACKLE, GEORGIA. Los Steelers obtienen a un jugador atlético a fin de proteger el lado ciego de Kenny Pickett.

18. Detroit: CALIJAH KANCEY, DEFENSIVE TACKLE, PITTSBURGH. Detroit seleccionaría antes a un cornerback y luego continuaría reforzando una pobre defensiva, con un integrante interior de la línea, que puede cazar quarterbacks.

19. Kansas City (canje simulado desde Tampa Bay): DARNELL WRIGHT, OFFENSIVE TACKLE, TENNESSEE. Los campeones del último Super Bowl trepan en las selecciones para hacerse de un tackle derecho luego de más bajas en su línea ofensiva.

20. Green Bay (canje simulado desde Seattle): DALTON KINCAID, TIGHT END, UTAH. Este jugador sería muy pronto el blanco predilecto de Jordan Love mientras se consolida como titular.

21. Los Angeles (Chargers): ZAY FLOWERS, WIDE RECEIVER, BOSTON COLLEGE. Se acoplaría bien con los veteranos Mike Williams y Keenan Allen.

22. Baltimore: CAM SMITH, CORNERBACK, SOUTH CAROLINA. Aportaría ayuda inmediata para una defensiva contra el pase que ocupó el 26to sitio en la NFL.

23. Minnesota: JORDAN ADDISON, WIDE RECEIVER, USC. Es un jugador suficientemente pulido para reemplazar de inmediato a Adam Thielen.

24. Jacksonville: MICHAEL MAYER, TIGHT END, NOTRE DAME. Actualizaría el juego terrestre y aéreo, al dar a Trevor Lawrence un buen destinatario.

25. Nueva York (Giants): JALIN HYATT, WIDE RECEIVER, TENNESSEE. Los Giants obtendrían a un jugador con una velocidad capaz de cambiar los partidos.

26. Dallas: BIJAN ROBINSON, RUNNING BACK, TEXAS. Los Cowboys reemplazarían a Ezekiel Elliott con el mejor corredor disponible en el draft.

27. Buffalo: JACK CAMPBELL, LINEBACKER, IOWA. El ganador del premio Dick Butkus reemplaza a Tremaine Edwards.

28. Cincinnati: DEONTE BANKS, CORNERBACK, MARYLAND. Los Bengals obtendrían a un jugador rudo y atlético para apuntalar su diezmada secundaria.

29. Nueva Orleáns (desde San Francisco): MAZI SMITH, DEFENSIVE TACKLE, MICHIGAN. En un draft donde abundan los integrantes de la línea defensiva, los Saints obtienen uno con talentos atléticos que intimidan.

30. Chicago (canje simulado desde Filadelfia): BRYAN BRESEE, DEFENSIVE TACKLE, CLEMSON. Los Bears descienden en selecciones de primera ronda y se hacen de un jugador para frenar la carrera.

31. Tampa Bay (canje simulado desde Kansas City): BRIAN BRANCH, SAFETY, ALABAMA. Después de este trueque, los Buccanneers obtendrían el jugador al que habrían obtenido aunque hubieran conservado la 19na selección.