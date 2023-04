Tenis.-La WTA reanudará en septiembre los torneos en China tras el 'caso Peng Shuai'

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Después de 16 meses de suspensión de la competición en China y fuertes esfuerzos para lograr nuestras peticiones iniciales, la situación no muestra signos de cambio. Hemos llegado a la conclusión de que nunca lograremos esos objetivos por completo, y serán nuestros jugadores y torneos quienes, en última instancia, pagarán un precio extraordinario", lamentó la WTA en su nota.

Por ello, reiterando que creen que sus medidas de presión sobre el país asiático no surtirán efectos, la WTA levantó la suspensión de competir en China y "reanudará los torneos" este mes de septiembre.

En 2021, la tenista china Peng Shuai denunció "valientemente" presuntos abusos sexuales del ex viceprimer ministro Zhang Gaoli, tras lo cual no dio señales de vida durante días. Finalmente, reapareció en una charla con el Comité Olímpico Internacional (COI), pero la WTA consideró que no era suficiente. Pidió una investigación del caso y anunció el boicot a China y sus torneos hasta nuevo aviso. La jugadora, ahora de 37 años, se pronunció entonces afirmando que había sido un "malentendido", retractándose de su primera versión.

"La WTA tomó una postura y suspendió sus torneos en China debido a la preocupación por su seguridad y la seguridad de nuestros jugadores y personal. Cuando tomamos esta decisión, no estábamos seguros de si otros se unirían a nosotros. Recibimos muchos elogios por nuestra posición de principios y creemos que enviamos un mensaje poderoso al mundo. Pero los elogios por sí solos son insuficientes para lograr el cambio", criticó el circuito.

La WTA, que reconoció no haber "logrado" lo que se propusieron, aseguró que Peng Shuai "vive segura con su familia en Pekín". "También hemos recibido garantías de que los jugadores y el personal de la WTA que trabaja en China estarán seguros y protegidos mientras estén en el país", agregó.

"Si bien no lamentamos nuestra decisión sobre la suspensión, la WTA y sus miembros sienten que ahora es el momento de regresar a China. Tenemos la esperanza de que al regresar se puedan hacer más progresos", deseó la WTA en su comunicado.

La entidad se enorgulleció del "progreso" conseguido en los últimos 20 años en China "para que el tenis se convierta en un foco de actividad recreativa en el país". "Con la suspensión, renunciamos a nuestra capacidad de brindar a las mujeres de la región oportunidades para avanzar profesionalmente a través del tenis y ser modelos a seguir para las generaciones futuras", admitieron.

"Peng no puede ser olvidada. Es importante que nuestro compromiso renovado en China brinde seguridad continua para Peng y todas las tenistas que se beneficiarán de nuestro regreso. Es esencial que se escuchen las voces de las mujeres cuando se expresan. La WTA continuará abogando por Peng y el avance de las mujeres en todo el mundo", concluyó el comunicado.