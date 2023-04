“Se va a extinguir”; AMLO asegura que no necesita a Notimex teniendo a ‘la mañanera’

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), “se va a extinguir”, pues su Gobierno no necesita de una agencia de noticias teniendo “la mañanera”.

López Obrador confirmó que Notimex va a extinguirse porque la Cuarta Transformación (4T), no necesita de una agencia de noticias, ya que eso se utilizaba en gobiernos pasados, durante la “era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa”.

“Nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno, eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa, ya no hay eso, además también, desde que entramos, hay un conflicto laboral, pero no es algo que nos haga falta como gobierno, tenemos ‘La Mañanera”, aseguró el presidente.

Invita a Sanjuana Martínez a trabajar con la 4T

Esto ocurrió después de que Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), declarara que Notimex desaparecerá y sus trabajadores serán liquidados conforme a la ley durante los próximos días tras tres años de huelga.

La directora de Notimex, Sanjuana Martínez y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cuartoscuro (Andrea Murcia/Andrea Murcia)

Andrés Manuel no reveló la fecha de extinción de Notimex, sin embargo, aseguró que se está a la espera de llegar un acuerdo con los trabajadores, invitando a Sanjuana Martínez, directora del medio, a trabajar en su Gobierno, pues mencionó que a pesar de que “no la ven con buenos ojos”, le parece “una buena periodista” a la cual “respeta y estima”.