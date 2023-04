(Pre) El derbi vasco de San Mamés marca el epicentro de la lucha sabatina por la Champions

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

En el Estadio de San Mamés, a las 16.15 horas, se verán las caras el Athletic Club y la Real Sociedad en un derbi que siempre levanta mucha expectación y que tiñe de mucho colorido las calles, y con el añadido de haber importantes puntos en juego para las aspiraciones de ambos.

El conjunto guipuzcoano llega a la 'Catedral' en la cuarta posición y en busca de volver a recuperar la buena dinámica en su pelea por estar en la próxima Champions, mientras que el vizcaíno busca dejar atrás cuanto antes el dolor de su eliminación en la Copa del Rey para pelear por competición europea.

Para los 'Leones', la cuarta plaza de su rival se antoja lejana, a once puntos, pero tienen claro que si quieren aspirar todavía a ella, deben ganar a un rival que les derrotó claramente en el derbi del Reale Arena (3-1) cuando estaba por entonces bastante entonado.

El Athletic, además, sabe que no puede dejar escapar más puntos de San Mamés, donde lleva más de dos meses sin ganar desde que batiese al Cádiz (4-1). Desde entonces, sólo tres encuentros como local y sólo un punto sumado, el del empate sin goles ante el Getafe, sin contar el disgusto de la eliminación ante Osasuna.

De todos modos, el equipo de Ernesto Valverde afronta el derbi animado tras volver a sumar tres importantes puntos a domicilio al imponerse al Espanyol (1-2) y colocarse séptimo, a cinco puntos del sexto, el Betis, que marca la zona europea.

Nico Williams, clave en la victoria en el RCDE Stadium, volverá seguramente a la titularidad y recibirá el cariño de la grada tras lo sucedido en la Copa y los insultos recibidos en las redes sociales. El Athletic deberá solucionar sus problemas en el lateral derecho por las bajas de De Marcos y Lekue.

Por su parte, la Real Sociedad se plantará en San Mamés también tras sacar una victoria importante ante su afición frente al Getafe (2-0) y tratando de recuperar sus mejores sensaciones para el tramo final de la temporada donde se jugará estar en la Liga de Campeones.

El equipo realista llegó a estar tercero, pero se atascó desde finales de enero y vio como el Atlético le superaba y distanciaba. Los rojiblancos están a seis puntos, pero los de Imanol Alguacil deben preocuparse más por los que vienen por detrás, el Villarreal y el Betis, que están a cuatro y seis respectivamente.

Para no ver peligrar aún más su preciada posición, los 'txuri-urdines' necesitan asaltar 'La Catedral' como hace dos temporadas, aunque, mientras que en casa llevan dos victorias seguidas, a domicilio le está costando algo más, con sólo un punto y un gol en las últimas tres realizadas.

El técnico Imanol Alguacil recupera respecto al pasado fin de semana a dos piezas importantes como Martín Zubimendi e Igor Zubeldia, que volverán a un once también con David Silva, que había sido duda durante la semana.

EL VILLARREAL QUIERE SEGUIR AL ALZA

La Real Sociedad saltará al césped sabiendo si el Villarreal le ha recortado más puntos ya que el conjunto castellonense abre la jornada sabatina a las 14.00 en el Estadio de la Cerámica ante el necesitado Real Valladolid.

El 'Submarino Amarillo' llega al alza en este momento de la temporada y dispuesto a pelear por la cuarta plaza. Los de Quique Setién han reaccionado a su eliminación en la Conference League con tres triunfos consecutivos, el último de ellos el pasado sábado en el Santiago Bernabéu por 2-3.

Ahora, el Villarreal sabe que para que esa victoria ante el Real Madrid, con buen juego y un Samu Chukwueze estelar, tenga más valor, necesita no fallar ante su afición, más calmada tras haber vuelto a ser algo crítica con el técnico cántabro tras la inesperada derrota ante el Anderlecht.

Setién tiene además buenas noticias desde la enfermería ya que Raúl Albiol y Etienne Capoue ya están disponibles, aunque no podrá contar todavía con el lesionado Gerard Moreno ni con los sancionados Yeremi Pino y Juan Foyth. José Luis Morales y Kiko Femenía se perfilan sus respectivos sustitutos.

Enfrente, un Valladolid cuya pelea es por la permanencia y que comenzará el fin de semana dos puntos por encima del descenso, una renta que tratará de mantener en el que será el segundo partido bajo la dirección del uruguayo Paulo Pezzolano.

El sustituto de Pacheta se estrenó el pasado sábado en un tenso duelo directo ante el Mallorca en el José Zorilla, donde se le escapó una victoria vital en el tiempo añadido por un penalti. El empate alargó a cuatro las jornadas sin ganar, una dinámica que espera quebrar en La Cerámica, donde ha perdido y no ha marcado en sus dos últimas visitas.

Además, los números a domicilio del conjunto blanquivioleta no invitan tampoco al optimismo con sólo ocho puntos y diez derrotas encajadas, la última el duro 6-0 en el Santiago Bernabéu. Pezzolano, que vuelve a contar con un jugador importante como el venezolano Darwin Machís, parece que no tocará el once de su estreno.

EL BETIS NO QUIERE DESCOLGARSE MÁS

Finalmente, en el Estadio Benito Villamarín (18.30) también se cruzarán dos equipos que luchan por Europa y por evitar el descenso a LaLiga SmartBank y que no están en sus momentos más sólidos como el Betis, sexto, y el Espanyol, penúltimo.

El conjunto verdiblanco está en un bajón de juego y resultados que le han alejado algo de la pelea por la Liga de Campeones, de la que no se quiere descolgar, por lo que se antoja vital no dejar escapar puntos de su estadio.

Los de Manuel Pellegrini afrontan el duelo tras dos derrotas seguidas, la última ante el Cádiz y frente a su afición, y después de no ganar ninguno de sus últimos cinco partidos ligueros, con ciertos problemas ofensivos. Canales y Ruibal, expulsados ante el equipo gaditano, y Sabaly y Pezzella son bajas para un once con la posible novedad de Martín Montoya.

Enfrente, un Espanyol que tampoco ha logrado enderezar su rumbo pese al cambio de Luis García por el destituido Diego Martínez y que se plantará en el Benito Villamarín tras encadenar cinco derrotas consecutivas que han hecho saltar las alarmas.

El exdelantero 'perico' no pudo hacer bueno el dicho y no tuvo el mejor estreno al caer por 1-2 ante el Athletic Club, y ahora intentará sumar su primera victoria para intentar salir del descenso. Óscar Gil, Calero, Aleix Vidal y Brian Oliván no serán de la partida.

Contenido multimedia (gráficos):

Estadísticas previa Villarreal-Real Valladolid (J29)

https://www.epdata.es/estadisticas-previa-villarreal-real-valladolid-j29/82601a77-2513-493a-a0ee-9135c1a198ca

Estadísticas previa Athletic Club-Real Sociedad (J29)

https://www.epdata.es/estadistica-previa-athletic-club-real-sociedad-j29/f9980f06-35e6-4bed-a5b5-108ad44a8389

Estadísticas previa Real Betis-Espanyol (J29)

https://www.epdata.es/estadisticas-previa-real-betis-espanyol-j29/92ad7e7b-5224-4671-8483-e543a175c694

--PROGRAMA DEL SÁBADO DE LA JORNADA 29 DE LALIGA SANTANDER.

Villarreal - Real Valladolid. Iglesias Villanueva (C. Gallego) 14.00.

Athletic Club - Real Sociedad. Soto Grado (C. Riojano) 16.15.

Real Betis - Espanyol. Hernández Hernández (C. Las Palmas) 18.30.

Cádiz - Real Madrid. Gil Manzano (C. Extremeño) 21.00.