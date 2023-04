Carlos Alcaraz: "La ausencia de Nadal no me hace sentirme más favorito"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Está habiendo grandes ausencias en el torneo como Rafa o como Medvedev, que eran candidatos a ganar el torneo. Su falta no me hace sentirme más favorito. Cada partido es un mundo y todos los jugadores que están en el cuadro pueden ganarme. Tengo que estar concentrado y jugar a mi mejor nivel en cada partido. No me siento favorito, cada partido es un mundo y hay que jugar lo mejor posible", declaró en su rueda de prensa previa al comienzo del torneo.

En este sentido, lamentó especialmente la baja del balear, todavía recuperándose de su lesión en el psoas ilíaco. "Soy jugador de tenis pero también soy fanático del tenis, siempre quiero ver a los mejores jugadores en cada torneo. A Rafa, con lo que ha conseguido aquí en Barcelona, es una pena no poder tenerlo aquí y disfrutar de su tenis. Le deseo que se recupere lo antes posible para poder disfrutar de su tenis en los torneos. Es una pena no tenerlo aquí en Barcelona", manifestó.

El murciano, que regresa a la competición tras perderse por lesión el Masters 1.000 de Montecarlo, reconoció que se siente "bien" de cara al torneo barcelonés. "He tenido dos entrenamientos, con Shapovalov y con Casper -Ruud-, y me han ido muy bien. Necesito coger ritmo, jugar puntos, y estos jugadores me vienen muy bien", dijo.

"Son sensaciones diferentes. Venir a un torneo después de haber perdido en primera ronda no es muy bueno, pero al no haber jugado ningún partido en tierra tienes que volver a coger el ritmo de competición. Es diferente jugar en rápida que en tierra, tengo que coger el ritmo y tengo varios días por delante antes de mi debut en Barcelona para poder cogerlo y sentirme lo mejor posible", añadió.

"Es un sitio en el que me encanta jugar. En Barcelona tengo grandes recuerdos, no solo del título del año pasado, sino de cuando jugaba de pequeño. Vamos a intentar evitar esa presión de defender el título simplemente saliendo a pista a disfrutar. Va a venir mi familia, tengo amigos aquí, y vamos a pensar en todo menos en defender el título", prosiguió.

Además, reconoció que haber hecho la gira sudamericana de tierra, con los torneos de Buenos Aires y Río, le ayuda para poder regresar a la tierra batida en Europa. "Hacerlo ayuda de cara a la confianza que tengo de jugar en tierra. No ha pasado tanto tiempo desde que cambié de tierra a dura y de dura a tierra. La confianza en tierra está ahí y vamos a utilizarla para jugar lo mejor posible", expresó. "Jugar en tierra es como estar en una batalla, y eso es lo que me gusta, cada punto es una batalla. Tienes que jugar más tácticamente, eso es lo bonito de jugar en tierra", continuó.

El de El Palmar se enfrentará en segunda ronda al ganador del duelo entre Ilya Ivashka y Nuno Borges. "Soy de los que miran el posible camino a la final, pero de pasada. Me enfoco en la primera ronda y de ahí no paso hasta jugarla. Todos los jugadores son muy duros, te pueden ganar. Es una ronda dura y un buen partido para comenzar", manifestó.

En otro orden de cosas, Alcaraz explicó que "la madurez" es el principal cambio que ha experimentado en el último año. "Dentro de pista me siento más maduro, siento que leo mejor las cosas que están pasando para poder cambiar si algo está yendo mal. Me siento igual de cara a los golpes. El tenis es muy mental y el salto que he pegado respecto al año pasado es de madurez y de capacidad para leer las cosas dentro de pista", señaló.

"A nivel personal, no me ha cambiado mucho lo que me está pasando. Me siento el mismo chico de siempre, con el mismo grupo de amigos. Hay que separar el tenis de la vida normal", afirmó. "El calendario de los tenistas es muy exigente y tienes que valorar los torneos que tienes que jugar, porque van apareciendo molestias y lesiones. Estoy aprendiendo que hay que cuidarse lo máximo posible, no solo dentro de pista, también fuera", continuó.

Por último, habló sobre su rivalidad con el italiano Jannik Sinner, que le superó en semifinales del Masters 1.000 de Miami. "Los dos somos muy jóvenes todavía. Hemos jugado en grandes torneos y hemos peleado por grandes cosas, y cada vez que jugamos es muy divertido de ver y son grandes partidos. Espero tener esa rivalidad con Jannik como la han tenido esos grandes jugadores como Rafa, Djokovic y Roger. Nos llevamos muy bien fuera de pista, eso es lo bonito de nuestra rivalidad", finalizó.