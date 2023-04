Delfina Gómez cambia otra vez su agenda para enfrentar a Alejandra Del Moral

La maestra y candidata a la gubernatura por el Edomex, Delfina Gómez Álvarez, ante sus simpatizantes del municipio de Temamatla, Estado de México, confirmó que se va a presentar a la primera fecha establecida por el IEEM para el debate junto a su contrincante Alejandra del Moral.

“Decían que yo no salía a decir si sí o no a lo del debate. Y que casi casi los hombres me manejaban, que yo tenía que obedecerlos”, comentó la candidata morenista ante los comentarios que la representante del PRI lanzó desde que comenzaron sus respectivas campañas electorales.

“Se nos hacía complicado asistir al debate porque ya teníamos organizado, y ayer les enseñaba en un evento, ya tenemos toda la carpeta de todos los eventos que tenemos, porque tenemos que organizarnos y los que lo hacen saben bien que no es de un día para otro poder organizar estos eventos”, aseveró la candidata de la alianza ‘Juntos Hacemos Historia en el Edomex’.

“Se solicitó a las autoridades correspondientes que nos permitieran del 20 pasarlo al 28. Nos dieron respuesta de que no era posible”. A su vez, la candidata de Morena agradeció a su representante Cesar, quién estuvo a cargo de la petición ante el Comité Especial de Debates del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

“Teníamos un evento muy grande con las mujeres pero bien generosos (su equipo) me dijeron ‘va maestra, vamos a pasarlo para otro día, sí se hace el de mujeres pero a lo mejor no con la gran fuerza que queríamos y la participación’”. Sin embargo, la aspirante a la gubernatura por Morena, afirmó que “vamos al debate. No es miedo, no es nada. Que no se nos pongan nerviosos, claro que estamos listos para el debate”

La representante de la coalición por Morena, PT y PVEM, se mencionó a favor de la actividad programada para el próximo 20 de abril y el 18 de mayo, en punto de las 20:00 horas desde la Sala de Consejo General del IEEM. “El debate es muy bueno para que se conozcan las propuestas, para que escuchar a los que están interesados”, dijo la morenista.

Aún después de mostrarse a favor del debate, la candidata recalcó ante el municipio que “para mí es más importante escucharlos a ustedes, ¿por cuánto tiempo no han sido escuchados? Eso provoca que estemos ahorita escuchando cosas que de verdad duelen, porque el que gobierna tiene la obligación de escuchar a su pueblo”.

“Es mas provechoso escucharlos, me deja más satisfacción y ser más útil que estar en un debate, pero soy disciplinada y sé también cumplir. Y claro que vamos al debate, no hay ningún problema”, finalizó la maestra Gómez.

