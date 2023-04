VÍDEO: Al menos cuatro muertos y múltiples heridos en un tiroteo en Alabama (EEUU)

MADRID, 16 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

Según un comunicado de la Agencia para la Protección de la Ley de Alabama (ALEA), encargada de la investigación a petición de la jefatura de Policía de la ciudad, el incidente tuvo lugar en torno a las 10.34 de la noche del sábado en el estudio de baile Mahogany Masterpiece.

De acuerdo con el medio local 'The Montgomery Advertiser', el estudio era el lugar donde varios adolescentes celebraban una fiesta de cumpleaños de adolescentes. Sin embargo, la ALEA no precisa las edades de los fallecidos.

La ALEA tampoco identifica a sospechosos ni precisa el número de heridos en su comunicado, recogido por la filial local de la cadena ABC.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: Casa Decor (Madrid) showcases the latest trends in interior design and design

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06