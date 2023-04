Xavi Hernández: "Es un punto más en un campo difícil, el césped nos ha perjudicado"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"No estamos en el mejor momento de la temporada, en muchas cosas. Ni en juego ni en efectividad. Lo hemos intentado de todas las maneras, hemos estado incómodos. El estado del terreno de juego no nos ha ayudado", dijo en rueda de prensa en el Coliseum.

El preparador azulgrana valoró la dificultad que supuso el césped madrileño para el juego de posesión de su equipo, además de las complicaciones defensivas que planteó el rival. "Nos han generado muy poco y hemos tenido cuatro o cinco ocasiones claras para marcar. Más que frustración, hay que seguir intentándolo. Es una distancia considerable pero tenemos que ganar partidos y mejorar en el juego", apuntó sobre la lucha por el título liguero.

"Hay que recuperar sensaciones, era un partido muy trabado. Los que no han jugado al fútbol no lo pueden entender, el Getafe también ha sido perjudicado en dos contras, la pelota no corría. Es un punto más en un campo muy difícil. Por ambición y ganas no es. En un campo lento, trabado y ellos muy agresivos y muy bien ordenados, nos ha costado. No hay que alarmarse, es un punto en un campo difícil. El césped nos ha perjudicado bastante en cuanto a circulación, desmarques, el balón no corría. Normalmente perjudica más al equipo que suele tener más el balón", añadió.

Por otro lado, Xavi no quiso personalizar en Robert Lewandowski la falta de gol de su equipo y apuntó que el horario de las 16.15 tampoco les gusta. "Estamos acostumbrados a jugar sin sol, sin que suene a excusa, es una evidencia. Son rachas, como el equipo, Robert todavía es el Pichichi de la Liga, la segunda vuelta es buena pero no tan extraordinaria como la primera. Los goles llegarán", zanjó.