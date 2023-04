AICM apagará sistema que permite a aviones aterrizar con precisión

Desde este 17 abril el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) apagará el Sistema Instrumental de Aterrizaje (ILS, por sus siglas en inglés), mecanismo que permite tener aterrizajes con precesión, se tiene contemplado que este sistema esté apagado hasta el 7 de junio.

Dicha medida, que afectará a la pista 05R/23L, se debe a que se actualizará el sistema, de acuerdo con El Financiero, será entre el lunes y el 9 de mayo cuando el ILS de la pista 23 izquierda reciba actualización, mientras que el de la pista 04 derecha tendrá trabajos de modernización entre el 15 de mayo y el 7 de junio.

La decisión fue tomada por el Comité de Operación y Horarios del AICM.

José Alonso, secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), detalló que el ILS se usa principalmente en circunstancias de poca visibilidad ante fenómenos meteorológicos como la neblina.

“El ILS es para hacer el aterrizaje justo, si en un aeropuerto, que va a ser el caso de México, no hay problemas de visibilidad, no va afectar que apaguen el ISL, que te deja sobre la pista, en una trayectoria perfecta. Es una buena decisión por parte de las autoridades hacerlo en esta época ya que no existen condiciones de visibilidad vertical adversas”.

El ILS funciona por medio de antenas que se comunican con los aviones para recibir los niveles de altitud entre las aeronaves y el suelo, así como guiarlas en caso de que tengan que girar; las antenas se ubican a 300 metros de la final de la pista y permiten enviar señales para guiar lateral y verticalmente a las aeronaves.

Alonso destacó que la modernización del sistema es positiva, aunque dijo que actualmente funciona de forma adecuada.