Colombia rechaza a Sacyr una reclamación de 28 millones por la construcción de un puente

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Un tribunal de arbitrajes de Colombia ha fallado en contra de un consocio integrado por Sacyr, que construyó en 2015 el puente Pumarejo --uno de los más largos del país-- y que interpuso un laudo a través del cual reclamaba 28 millones de euros al Estado por sobrecostes en esta obra.

El departamento público encargado de las infraestructuras de Colombia, Invías, al que la compañía le reclamaba esa indemnización, ha informado del resultado de este laudo arbitral, que le exonera del pago del mismo.

El consorcio formado por Sacyr Colombia, Sacyr Chile y Esgamo Ingenieros Constructores alegaba supuestos costes indirectos como consecuencia de un mayor periodo de construcción, que habría supuesto la utilización de más equipos y mano de obra, argumentando también que había obras ejecutadas que no fueron pagadas.

No obstante, el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá ha considerado como "no probados" los perjuicios solicitados por el consorcio, por lo que no se ha interpuesto ninguna condena ni el pago de costas.

"De esta manera, Invías demostró que obró bajo los principios de planeación, eficiencia y transparencia durante la ejecución del contrato del emblemático nuevo Puente Pumarejo sobre el río Magdalena", ha defendido el departamento dependiente del Ministerio de Transporte colombiano.

Sacyr se adjudicó inicialmente este contrato en 2015 por 223 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses.

NUEVO CONTRATO EN CHILE

Por otra parte, la empresa española ha pujado en Chile por una concesión para la ampliación del aeropuerto El Loa de Calama, valorada en 95 millones de euros, siendo la única empresa --en consorcio con Agunsa-- que se ha presentado al concurso.

El proyecto de operación y futura ampliación del aeropuerto podría ser adjudicado durante el segundo semestre de 2023, considerando en una primera etapa solo la mantención y operación de la terminal aérea, ya que la fase de construcción debe iniciarse a los 4 años desde la recepción de las instalaciones preexistentes. El próximo 12 de mayo se efectuará la apertura de su oferta económica.

El contrato permitirá triplicar la superficie del recinto de 9.763 a 30.378 metros cuadrados, aumentar el número de estacionamientos de 512 a 995, sumar cinco estacionamientos de aeronaves comerciales, aumentar a 7 los puentes de embarque y duplicar el tamaño de la plataforma de aeronaves comerciales de 22.000 a 42.000 metros cuadrados.