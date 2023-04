Israel detiene a dos palestinos supuestamente reclutados por Irán para llevar a cabo atentados

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Shin Bet ha especificado que los sospechosos, identificados como Yusef Mansur y Marsil Mansur, estuvieron en contacto a través de redes sociales con operativos de la Fuerza Quds --especializada en operaciones en el extranjero para la Guardia Revolucionaria iraní-- que se identificaron como miembros del partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Así, ha especificado que ambos aceptaron introducir armas y equipamiento militar de contrabando en Cisjordania, probablemente para ejecutar ataques, mientras que Yusef Mansur acordó recopilar información de Inteligencia sobre actividades militares israelíes y reclutar a otros miembros para la célula. Para ello, recibió dinero para financiar estas actividades con ayuda de Marsil.

El Shin Bet ha identificado a los operativos de la Guardia Revolucionaria como Muhamad Raduán y Huda Mahana, quienes pertenecerían a la División Palestina de la Guardia Revolucionaria iraní, según ha informado el diario 'The Times of Israel'. Las autoridades de Irán no se han pronunciado por ahora sobre estas informaciones.