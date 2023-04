Javier Solís (Valencia CF): "Ha sido un robo, huele muy mal el fútbol"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Director Corporativo del Valencia CF, Javier Solís, cargó con dureza contra el arbitraje español después de calificar de "robo" la actuación de Del Cerro Grande este domingo en la derrota (0-2) ante el Sevilla en Mestalla, "sufriendo" como "todos los clubes" el "nivel del arbitraje" en un fútbol que "huele muy mal".

"Salimos absolutamente disgustados, absolutamente cabreados. Hemos vivido una auténtica vergüenza hoy con el arbitraje. No solamente el penalti que nos han birlado. Ha sido un robo, además, a cámara lenta, estando el VAR por medio, ha ido el árbitro a verlo y con toda soberbia del mundo le ha explicado a nuestro capitán cómo estaba la mano. Estamos hartos. Huele muy mal el fútbol", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

El dirigente del equipo 'che' fue contundente después de un encuentro que estuvo marcado en especial por un penalti que reclamaron los locales, por mano de Fernando, que el árbitro no señaló a pesar de ver la imagen en el VAR. "No solamente la segunda acción para volver a meterte en el partido, sino también la primera. También hay una zancadilla sobre Yunus. Hoy el árbitro cuando vea las imágenes le tiene que costar dormir. Es una vergüenza con mayúsculas", afirmó, quejándose también del 0-1.

"No es el primer arbitraje que perjudica al Valencia CF. Estamos absolutamente molestos y asqueados. No nos merecemos el arbitraje que estamos sufriendo esta temporada. Creo contar 17 fallos graves del VAR. El equipo está abajo y no puedes criticar únicamente a los árbitros, pero es una auténtica vergüenza lo que hemos visto hoy en el campo, la revisión de las imágenes, la postura del árbitro, eso son manos. Voy a hablar de robo, es un auténtico robo", añadió.

Solís dejó la opinión del Valencia sin necesidad de un comunicado, como están haciendo varios clubes de LaLiga Santander. "Más que un comunicado, estamos ahora hablando. Esto no va de guerra de comunicados, todos los clubes estamos sufriendo el nivel del arbitraje de este país. No quiero entrar en una guerra de quien hace el comunicado más duro, pero es flagrante y debo contenerme", dijo.

"Tenemos que seguir intentándolo. Este club es muy grande, son 104 años de historia, tenemos que seguir trabajando. Quedan todavía partidos. Estamos varios equipos en la zona de ahí abajo y solo queda trabajar, trabajar, trabajar y salir para adelante", terminó, ante una posición muy delicada en zona de descenso.