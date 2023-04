Joan Laporta: "Que el Real Madrid alegue que se siente perjudicado es un ejercicio de cinismo sin precedentes"

"El Real Madrid ha sido favorecido históricamente y en la actualidad por decisiones arbitrales, es el equipo del régimen"

"La relación con el Real Madrid está tocada", admite el dirigente azulgrana, que confía en que el juicio "ponga en su sitio" a los blancos

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, expresó este lunes que el hecho de que el Real Madrid "se persone ahora" como acusación particular en el 'caso Negreira' y "alegue que se siente perjudicado deportivamente" le parece "un ejercicio de cinismo sin precedentes", por lo que reconoció que las relaciones con la entidad madridista "están tocadas".

"Hay un club que ha ido por libre y dice que se siente perjudicado deportivamente; el Real Madrid. Club que ha sido favorecido históricamente y en la actualidad por decisiones arbitrales, por las razones que sean. Un club considerado históricamente el equipo del régimen de turno por su proximidad al poder político, económico y deportivo", arremetió Laporta durante su comparecencia ante los medios de comunicación para dar explicaciones por el 'caso Negreira'.

El presidente azulgrana argumentó que "la mayoría de presidentes de comités de árbitros han sido casi de forma ininterrumpida exsocios, exjugadores o exdirectivos del Real Madrid". "Durante 70 años, los que han designado las personas que tenían que impartir justicia en el terreno de juego eran personas que eran exsocios, exjugadores o exdirectivos, a veces todo a la vez, del Real Madrid", criticó con dureza.

"Que este club se persone ahora y que alegue que se siente perjudicado deportivamente, en el mejor periodo del FC Barcelona, me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes. Confío en que este juicio sirva para que se le pueda desenmascarar y que se les ponga en su sitio", deseó Laporta.

La decisión del club blanco de personarse como acusación particular en el caso por los pagos a la empresa del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, según Laporta, hizo que dañara la "relación de concordia" que existía hasta ahora con el Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez.

"Las relaciones con el Real Madrid están tocadas, institucionalmente. Le consideramos un rival y adversario, los enfrentamientos son el mejor espectáculo del mundo y hay relación de máxima rivalidad. Se han precipitado, es un ejercicio impropio de un club como el Real Madrid. El Real Madrid ha estado beligerante metiéndose como acusación particular, porque ya estaba LaLiga", relató.

LAPORTA CARGA CONTRA TEBAS

Además de contra Real Madrid y Florentino Pérez, Laporta cargó contra LaLiga y el "linchamiento público sin juicio" contra el club. "El Barça no ha tenido presunción de inocencia. Se nos ha condenado antes de juzgarnos y como presidente exijo la máxima responsabilidad a los representantes de las instituciones que regulan el fútbol español, europeo y mundial. Este linchamiento público al que está siendo sometido el Barça no es de recibo", afirmó.

"Hay personas que de manera intolerable, a base de hacer ciertas acciones, han demostrado una gran irresponsabilidad. Es un juicio salomónico. Quiero señalar al presidente de LaLiga, Javier Tebas, que está teniendo una actuación irresponsable, poco prudente y de falta de profesionalidad evidente", reprendió al dirigente de la patronal.

En su crítica a LaLiga, Laporta pidió a Tebas "que detenga su incontinencia verbal". "Tanto por manifestaciones constantes para alimentar la polémica, como para aportar documentación a la causa que después ha resultado errónea, sin coincidir con la realidad. Pediría a Tebas que no alimente esta polémica, porque no hace ningún favor a LaLiga. Es una hipótesis falsa, ha llegado a decir que no existían estos informes y que no había documentación", añadió.

Por otro lado, quiso agradecer el "comportamiento prudente" del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y también del presidente del CSD, José Manuel Franco, así como del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por no seguir el ejemplo de Tebas. "Ellos se han mantenido con una actitud prudente, propia de un dirigente, para después de un juicio, opinar. No se han apuntado al linchamiento público sin juicio. Agradezco su posicionamiento".

En resumen, señaló que los promotores de esa campaña que denuncia pretenden "hasta quedarse con el club". "Quieren reconducir un caso de inexistencia de compra de árbitros, o de influencia, en un caso que perjudique la reputación del FC Barcelona y de paso destruir también uno de los elementos identitarios más potentes de Cataluña; el FC Barcelona. Algunas esferas de poder no aguantan que el Barça exprese una catalanidad abierta al mundo", alegó.

"Nada es casual. Veo una voluntad clara de desestabilizar al equipo. Esta campaña explota casualmente cuando el FC Barcelona no ha firmado el proyecto que Tebas quería que se firmara con CVC. Optamos por otros acuerdos más fructíferos. Esto no es por casualidad. Esta campaña se produce en un momento en el que el Barça está trabajando en un nuevo formato de competición europea. Aquí, Tebas ha intentado animar a que la UEFA se añada al linchamiento público sin juicio", expuso Laporta.

Finalmente, el presidente del FC Barcelona avanzó que acudirá a la Asamblea de LaLiga para "explicar a los otros 41 clubes en qué ha consistido este 'caso Negreira' del que se eximirá al Barça de cualquier cargo penal". "Quiero hablar. No me sorprende la actitud del presidente de LaLiga habida cuenta de su obsesión por el Barça. No hay, insisto, corrupción deportiva", concluyó.