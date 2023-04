Empresario revela trama de corrupción inmobiliaria en BJ durante gestión de Von Roehrich

Un empresario del sector inmobiliario reveló cuál fue su participación para la construcción irregular de departamentos en la alcaldía Benito Juárez, en dicha trama participaron exfuncionarios y persona que aún trabaja en esa demarcación, entre ellas el exdelegado Christian Von Roehrich, quien pidió dos departamentos en un proyecto de lujo para no detener los trámites de la empresa.

En un mensaje que ofreció el vocero de la Fiscalía General de la Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, Ulises Lara, presentó audios que el empresario autorizó a que se difundieran, dicha persona pidió un criterio de oportunidad para reducir la sanción que pesaría sobre él.

Según su testimonio, fue en 2015 cuando con sus socios vieron una oportunidad de negocio inmobilario en predio ubicado en avenida Popocatépetl, en la colonia Santa Cruz Atoyac, actualmente el desarrollo se conoce como City Towers Green Black, por lo que se reunió con servidores públicos de alto nivel en Benito Juárez.

En esa reunión estuvo Christian Von Roehrich, así lo narró: “Nos informó que nos apoyaría en todo lo que necesitáramos y que los detalles de esta nueva relación comercial serían a través de su operador financiero y cercano colaborador, el señor arquitecto Nicias, quien posteriormente se convertirá en director de Obras y con quien tuve tratos en varias ocasiones para trámites administrativos”.

La explosión en un edificio de departamentos de la Alcaldía Benito Juárez, ubicado sobre la avenida Coyoacán, entre Amores y Avenida Universidad, llevó al descubrimiento de una red de corrupción Foto: Daniel Augusto | Cuartoscuro (Daniel Augusto)

A finales de ese año, el entonces delegado y su operador citaron al empresario en la sede delegacional para pedirle que instalara una pista de hielo en la alcaldía, esto con motivo de las fiestas de fin de año y como una “contraprestación” para no interrumpir ninguno de los trámites para la edificación de los departamentos.

“Ya se había celebrado y necesitaban que hiciéramos el pago que ascendía a 820 mil pesos, se hizo en efectivo el 16 de diciembre de 2015 al señor René (Nicias), directamente en las oficinas de la delegación Benito Juárez y quien recibió en propia mano”.

El empresario dijo que tiene los documentos para probar dicho pago y cuyos recursos salieron de la empresa, ya que algunos clientes pagan en efectivo y se cuenta con dinero disponible y se elabora una “nota azul” que funciona como comprobante de disposición de efectivo y se cuenta con una póliza del retiro.

En marzo de 2017 lo citaron en la sede de la delegación para hablar sobre la ampliación del proyecto, para pasar de 752 a 784 departamentos, además de que Von Roehrich le manifestó su interés de comprar dos departamentos.

“El delegado me manifestó su intención de adquirir dos departamentos, le dije que estaba de acuerdo, que con gusto se los vendíamos; me dijo que no tenía dinero y que el modo de comprarlo era que le diera trabajo a su constructora, pero cuando el proyecto estuviera más avanzado.

Mensaje a medios respecto al caso de presunta corrupción en el desarrollo inmobiliario, planeado y ejecutado por autoridades de la alcaldía Benito Juárez. Más información de nuestro vocero Ulises Lara López: https://t.co/R94XLQ3iSZ — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 18, 2023

“El nombre de la empresa nos sería comunicado posteriormente por parte del señor René para que a través de dicha persona moral se realizaran los pagos de los trabajos, que no podrían ser realizados, pero que sí serían llevados a cabo”.

Además, se realizó una nueva actualización de construcción que amplió el proyecto a 808 departamentos, aún cuando se habían contemplado solo 784.

Aprovecharon tragedia del sismo

Ulises Lara también dio a conocer que el empresario dijo que les solicitaron llevar a cabo trabajos derivados de los sismos de septiembre de 2017, entre demoliciones, reforzamientos de inmuebles, apuntalamientos, entre otros, los cuales no fueron cobrados por ellos, sino por otras empresas por medio de facturas irregulares, para lo que se designó a una persona de la confianza del delgado.

“Me dijo que por instrucciones del delegado le entregáramos los soportes de las estimaciones de las obras que habíamos realizado, ellos presentarían algunas estimaciones para el cobro de los trabajos que nosotros habíamos hecho. Me comunicó que las empresas que presentarían facturas y estimaciones por dichos trabajos eran tres.

“Ellos iban a hacer las facturas y acreditarse que dichos trabajos habían sido realizados por ellos, para de esa forma poder recibir dinero, que en ese momento la ciudad y la delegación estaban dando como apoyo para el tema de reconstrucción por el motivo del sismo”.

FOTO : DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM La explosión en un edificio en la alcaldía Benito Juárez, ubicado sobre la avenida Coyoacán, entre Amores y Avenida Universidad, reveló que un exfuncionario de esa demarcación era el dueño de varios departamentos (Daniel Augusto)

En dicha solicitud también habría participado Leonel Luna, exjefe delegacional de Álvaro Obregón y diputado local en la época del sismo, el exfuncionario falleció en marzo de 2021 en un accidente automovilístico.

El empresario dijo que les pidieron apoyar en la demolición de 24 inmuebles en Xochimilco, de los que no se les pago nada, ya que era una “garantía” para no detener las obras de City Towers Green Black.

“No se hizo ningún cobro, los que sí hicieron los cobros de estos trabajos igual que los de Benito Juárez fueron las empresas. Ellos sí cobraron nuestros trabajos, a través de la emisión de facturas a su favor”.

“Dicha persona exhibió a esta representación social la documentación que acredita los trabajos efectuados, así como las estimaciones de sus soportes de obra. Las investigaciones continúan su curso, por lo que seguiremos recabando datos de prueba para determinar el posible grado de intervención de las personas referidas”, concluyó Lara.