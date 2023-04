Presunto lucro con automotores confronta comités previo a Marcha del Orgullo LGBT+ 2023

La participación de automotores en la Marcha del Orgullo LGBT+ 2023 de la Ciudad de México dividió a los comités involucrados en la organización del evento, luego de que se diera a conocer un documento en el que presuntamente difundido por el Comité Gay Pride y la empresa Party Bus en el que se venden espacios comerciales para los vehículos que van desde los 100 mil hasta el millón de pesos.

Presunto documento que oferta espacios comerciales en la Marcha del Orgullo de la CDMX.

A pesar de que todos los comités se deslindaron de la supuesta venta de espacios; y de que no se ha determinado la veracidad o no del lucro con vehículos automotores; las posturas se dividieron entre los comités que defiende el derecho a la libre manifestación y los que llaman a no utilizar los vehículos durante la marcha.

Sin embargo, el pasado 17 de abril la junta intercomités y el gobierno capitalino decidieron permitir la participación en la edición 45 de la Marcha del Orgullo en la CDMX, a celebrarse el próximo 24 de junio a las 10:00 horas.

Hoy salimos derrotadas de la junta de tránsito para la organización de la #MarchaLGBT+🏳️‍🌈, y resulta que sí habrá automotores porque los otros comités y personas representantes consideran que ese es el espíritu del pride y que no debemos decepcionar a las marcas... — La Ro Banda (@therobanda) April 18, 2023

El pasado 28 de marzo el gobierno de la CDMX emitió un comunicado en el que aseguró que quienes lucren con la Marcha del Orgullo deberán tener presentes las implicaciones jurídicas. “Quien busque lucrar con el movimiento, debe tener presentes las implicaciones jurídicas a las que se enfrenta y a la deslegitimación ante el movimiento y las poblaciones de la diversidad sexual y de género, que este acto ventajoso le confiere, sin lugar a dudas”, señala el documento.

Para el 29 de marzo, la cuenta oficial de Twitter de la Marcha del Orgullo en la CDMX publicó un comunicado en el que 25 organizaciones firmantes indican su preocupación en cuanto la convocatoria de automotores, pues aunque reconocen que el uso de automotores han sido históricamente una forma en que miembros de la comunidad LGBT+ han encontrado para hacerse visibles, el lucro desvirtúa la marcha y es algo se denunció también en 2022.

“La marcha del 2022 convocó un total de 163 vehículos automotores por parte de tres grupos convocantes; uno de ellos (el cual se ha mencionado con anterioridad), cobró a vista de todes la participación de los automotores que convocó y, a pesar de haberlo hecho visible ante las autoridades del gobierno de la Ciudad, éstas decidieron no hacer nada al respecto”. — Comunicado publicado en la cuenta de Twitter de la Marcha del Orgullo en la CDMX.

Nosotros no cobramos, hay quienes sí

Publimetro contactó con diversos comités para saber su sentir respecto a la polémica. Cristian Galarza, del área de comunicación Social del Comité Gay Pride Comunidad LGBTIQ, señalada por presuntamente compartir el documento de espacios comerciales, aclaró que el comité al que pertenece desconoce la procedencia la presentación por la que se presume lucro, y descartó que en su organización tengan algo que ver; no obstante, refirió que sí puede haber alguien lucrando con los automotores.

Galarza, reiteró que no existe un solo comité organizador que tome las decisiones sobre la Marcha del Orgullo LGBT+, sino que son varios comités los que determinaron, finalmente, la participación de los automotores pues la Constitución garantiza el derecho a la libre manifestación.

El integrante de Gay Pride explicó que en la última junta intercomités se propuso al gobierno de la CDMX la creación de un subórgano que vigile específicamente esta clase de cobros.

“Yo propuse específicamente que se integre un comité o sub órgano que se dedique específicamente a vigilar estos posibles manejos de dinero, porque aunque nosotros no cobramos, no lo hacemos, seguramente hay quienes sí, están cobrando. No puedo decir quién, puede ser una marca, algún empresario que esté metido con los automotores; pero tendríamos que vigilarlo”. — Cristian Galarza.

Se debe priorizar la seguridad

Alaín Pinzón del Comité Negro, indicó que desde años en el entorno de los comités se han hecho señalamientos con respecto al lucro con los vehículos en la Marcha del Orgullo de la CDMX. Sin embargo, recalcó que lo importante es que los automotores tengan logística definida y lineamientos de seguridad, por lo que se busca que el gobierno de la capital le haga cargo, al menos en un 80%, del control en la participación de los vehículos.