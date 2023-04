Consejos para hablar de dinero en pareja

NUEVA YORK (AP) — El dinero podría no ser el más romántico de los temas, pero hablar de finanzas con su pareja es un elemento clave de una relación sana.

Los problemas de dinero son una de las razones más comunes por las que las parejas se separan, dijo Emily Simonian, jefa de aprendizaje clínico en Thriveworks, una empresa dedicada a la salud mental.

En más de 20 años como asesor financiero, Howard Dvorkin, presidente de Debt.com, ha atendido a muchas parejas que se acercan a él con asuntos de dinero que a la larga los llevan a separarse.

“Deberías hablar sobre dinero, estilo de vida, metas y sueños”, dijo. “Porque (el dinero) afecta tus sueños, y si entras en una relación con deudas, tus sueños pueden verse alterados”.

Si ha querido abordar esto con su pareja, pero no está seguro de cómo hacerlo, aquí hay algunas recomendaciones de expertos: TENGAN UNA CONVERSACIÓN ABIERTA Dvorkin recomienda tener una conversación sobre sus finanzas lo antes posible.

Eso no significa que revele todo a la vez; las conversaciones sobre dinero pueden evolucionar a medida que lo hace su relación.

Para Anna Avery, de 31 años, el diálogo sobre dinero con su novio, Austin, se dio en pasos pequeños. Primero hablaron sobre las dificultades financieras que ambos enfrentaban como trabajadores independientes. Luego hablaron sobre sus estilos para hacer su presupuesto, y a medida que avanzó su relación, hicieron planes para comenzar a ahorrar para una casa.

“(Tuvimos) transparencia honesta y vulnerable sobre cómo nos sentimos acerca del dinero y cómo crecimos con (relación al) dinero”, dijo Avery, una publicista que vive en San Antonio.

Si aguarda demasiado para hablar de dinero, podría llevarse una sorpresa desagradable al descubrir que su pareja tiene muchas deudas o hábitos de gasto irresponsables, dijo Dvorkin.

“No puedes evitar el tema continuamente porque a la larga sale a la luz de todos modos”, dijo. “Y a veces sale de mala manera”. ESTABLEZCAN EXPECTATIVAS No sorprenda a su pareja con preguntas sobre sus finanzas. En lugar de eso, establezca una hora y un día para hablar y prepare una lista de temas, dijo Olle Lind, fundador de la aplicación Buddy para elaborar presupuestos.

“No tiendas una emboscada a tu pareja; mejor di algo como: ‘Oye, el domingo por la noche, ¿podemos revisar nuestros ahorros y establecer algunas metas para el próximo año?’”, señaló Lind.

Tener una lista de temas de discusión puede ayudarlo a no desviarse y no sentirse abrumado. Lind también aconsejó que las parejas aborden las conversaciones sin juzgar los hábitos de gasto del otro. APRENDAN SOBRE LA RELACIÓN DE CADA UNO CON EL DINERO Los hábitos de gasto de las personas pueden estar asociados con la forma en que fueron criados: por ejemplo, si sus padres se endeudaron, fueron grandes inversores o nunca tuvieron tarjetas de crédito. Para que las parejas comiencen a establecer metas financieras, deben comprender los antecedentes del otro, dijo Caleb Silver, jefe de redacción de Investopedia.

Las conversaciones de dinero pueden ser aún más complicadas para aquellos que han experimentado un trauma financiero, el cual puede ser causado por vivir una circunstancia financiera difícil; por ejemplo, que sus padres se hayan declarado en bancarrota o acumulado una gran cantidad de deudas. Este trauma puede hacer que las personas se asusten y se sientan avergonzadas al hablar de dinero.

Tener una conversación sobre cómo manejaban el dinero sus padres y lo que le enseñaron sobre hábitos financieros puede hacerlo sentir vulnerable, pero es importante hablarlo.

Avery y su novio crecieron en hogares latinos de bajos ingresos donde nunca se hablaba de dinero.

“Tenía una falta de educación total sobre el dinero”, dijo Avery. “Todo lo que sabía era que escaseaba”.

A medida que su relación avanzó, Avery y su novio se dieron cuenta de que sus prioridades en la vida estaban alineadas. Ambos querían tener una casa propia y ahorrar dinero para mantener a sus padres en el futuro. Tener metas similares los motivó a ser transparentes sobre su dinero. HABLEN DE SU DEUDA, TODA SU DEUDA Dvorkin recomienda hablar sobre todas sus deudas, especialmente si está pensando en casarse. Eso incluye tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, hipotecas, préstamos firmados conjuntamente y cualquier otra cosa.

Cuando Anna Craven, de 26 años, conoció a su prometido, Ryan, ambos tenían una cantidad significativa de deuda de préstamos estudiantiles. Hablar de ello los hizo abrirse sobre sus dificultades financieras.

“El costo emocional que la deuda de los préstamos estudiantiles nos causaba a ambos al principio de nuestras carreras fue la razón por la que la convertimos en nuestra prioridad número uno”, dijo Craven, que vive en Nueva Hampshire. ESTABLEZCAN METAS FINANCIERAS Cuando Craven y su pareja comenzaron a hablar acerca de casarse, una de las prioridades de ella era ser consciente de cuánto gastarían en su boda.

“Era importante para mí que estuviéramos de acuerdo sobre cuánto tiempo queríamos que durara la boda para que luego pudiéramos calcular cuánto necesitábamos ahorrar”, dijo Craven, que se comprometió este mes.

Ya sea que desee hacer un mejor presupuesto, ahorrar para una casa o pagar la deuda de su tarjeta de crédito, establecer una meta financiera y hacer un plan con su pareja puede hacer que las cosas sean menos abrumadoras, dijo Silver.

Victoria B. Watson, de 30 años, y su esposo se han fijado varias metas financieras a lo largo de su relación, como ahorrar para una casa y un auto nuevo, y, pronto, tener su primer hijo. Pero elaborar esos planes ha requerido tiempo y práctica.

Al principio, Watson no estaba acostumbrada a hacer presupuestos y ahorrar. Su esposo era muy diligente. Cuando ambos decidieron que querían mantenerse encarrilados en sus metas financieras, el desafio de ahorrar se convirtió en una labor de equipo.

“Me hace sentir que somos un equipo, abordando la vida juntos y estableciendo metas juntos. Y eso se siente verdaderamente saludable”, dijo Watson. CONVIÉRTANLO EN UNA CITA Silver sugiere que las parejas tengan una “cita de dinero” mensual o trimestral para verificar su progreso.

Él recomienda que haga preguntas como: ¿Dónde estamos ahora en relación con nuestras metas? ¿Cuáles son algunos gastos nuevos que tenemos? ¿Estamos perdiendo la noción de dónde queríamos estar en este momento de nuestras vidas? ¿Dónde queremos estar dentro de cinco años?

Watson y su esposo llevan a cabo reuniones presupuestarias mensuales en las que hablan de sus finanzas. Estas reuniones, dijo, los han preparado para comprar una casa y mudarse de Washington, D.C. al noroeste de Arkansas. RECURSOS La planificación es importante. Cómo hacerlo depende de lo que funcione mejor para usted y su pareja. Puede usar una hoja de cálculo de Excel, papel, un sitio web o una aplicación.

Watson y su esposo han usado diferentes aplicaciones a lo largo de su relación. Primero utilizaron Splitwise, que le permite seguir el rastro de sus facturas y dividirlas entre varias personas. Luego comenzaron a usar YNAB, una aplicación cuyo nombre son las siglas en inglés de “Necesitas un presupuesto” (You Need A Budget). El formato de YNAB busca asegurarse de que cada dólar que usted gane se asigne a un propósito específico. OBTENGAN AYUDA PROFESIONAL A veces las dificultades financieras pueden ser abrumadoras. Si siente que no puede comunicarse con su pareja sobre sus finanzas o ambos tienen deudas grandes, podría buscar ayuda profesional, dijo Simonian.

La terapia de pareja puede ser un muy buen espacio para abordar esta conversación y entender el comportamiento financiero de su pareja.

Si busca ayuda para trazar un plan, los asesores financieros pueden ser un gran recurso. Algunos empleadores ofrecen consultas gratuitas con asesores financieros. Si el suyo no lo hace, hay organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos —y puede haberlas en otros países— que también ofrecen estos servicios.

Los ejemplos en Estados Unidos incluyen la Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio, que conecta a las personas con asesores financieros para hacer frente a las deudas, y Savvy Ladies (Mujeres expertas), que ofrece ayuda financiera gratuita a mujeres. ____ The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para sus reportajes educativos y explicativos enfocados en mejorar la educación financiera. La fundación independiente opera en forma aparte de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.