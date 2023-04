El juez adjudica a Cox Energy el grupo de filiales productivas de Abengoa

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

Así consta en un auto de dicha instancia difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La oferta de Cox Energy se compromete "al mantenimiento de la actividad y empleo de la unidad productiva, cifrando en 9.505 los trabajadores". También "asume litigios de las concursadas con el compromiso de abono del 50% de lo recuperado al concurso, 30% para los acreedores privilegiados y 20% para el concurso" y "el compromiso de pago de 50 millones de créditos masa de proyectos, concesiones, en ejecución", según el auto al que tuvo acceso Europa Press.

"Comparativamente, se concluye que, no obstante las dudas por las circunstancias, considerando el compromiso y la disposición demostrada con la aportación de liquidez, teniendo en cuenta la actividad y empleo que se garantizan, la liquidez ofrecida se muestra como suficientemente fundada, sólida, creíble, y factible, el ser posible llevarla a cabo, para lo que parece tiene capacidad, no incluyendo condiciones, como son las de las otras respecto de los créditos intragrupo, que por sí no hagan posible la aprobación", indica el auto.

"Conforme ello, comparativamente, se concluye es la más favorable al interés de los concursos, procediendo aprobarla", añade.