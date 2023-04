El presidente del Supremo propone a Lula legislar para frenar el contenido de odio en las redes sociales

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Necesitamos de una vez por todas determinar que lo que no se puede hacer en el mundo real, no se puede hacer tampoco en el mundo virtual. Para mí bastaría, presidente Lula, con un artículo en la ley, para ser regulado por el Congreso. Lo que no se puede en el mundo real no se puede en el virtual, es simple", ha insistido.

La petición del también presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) ha tenido lugar durante una reunión con diferentes representantes del Estado para abordar los últimos ataques en las escuelas del país, informa 'O Globo'.

"Las redes sociales están en tierra de nadie, es tierra sin ley, Necesitamos regular eso (...) Si no hay unas reglas con determinados modelos a seguir, vamos a seguir viendo esa instrumentalización de las redes sociales para animar los ataques en las escuelas, pero más que eso, aumento del número de suicidios y de casos de depresión por ataques en las redes", ha dicho.

De Moraes ha puesto como ejemplo a algunas empresas de redes sociales, que se sirven de moderadores e inteligencia artificial para retirar aquellos contenidos que consideran nocivos, y ha propuesto que estas mismas herramientas se utilicen para combatir los discursos racistas, homófobos, fascistas y contra la democracia.

En esa línea también se ha expresado otros de los participantes en esa reunión, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, quien ha citado la investigación sobre el caso de las Fake News que lleva a cabo el propio De Moraes, en relación a los ataques a la democracia y el sistema electoral brasileño en redes sociales.

Por su parte, el ministro de Justicia, Flávio Dino, ha informado este martes de que al menos 756 perfiles de redes sociales han sido retirados en los últimos diez días por alentar los ataques en las escuelas, como el ocurrido hace unas semanas en una guardería en el municipio de Blumenau, en el que murieron cuatro niños.

Dino ha precisado que han pedido a las plataformas de redes sociales para que preserven el contenido de al menos un centenar de estos perfiles y poder sostener así las investigaciones que ya está en curso, que han dejado por ahora más de 200 detenidos y cerca de 700 citaciones para testificar.