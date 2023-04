FUENTE AP: NFL revisa acuerdo de venta de los Commanders

La NFL está revisando el acuerdo de venta de los Commanders de Washington, de acuerdo con una persona con conocimiento de la situación.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que no se han hecho públicos los detalles del proceso de venta.

Un grupo encabezado por Josh Harris y Mitchell Rales que incluye a Magic Johnson llegó a un principio de acuerdo para comprar el equipo al actual propietario Dan Snyder por poco más de seis mil millones de dólares. El grupo presentó una oferta completamente financiada, no exclusiva, por los Commanders, que todavía no ha sido firmada.

La liga está revisando el acuerdo antes de regresarlo para las firmas finales. Los siguientes pasos en el proceso incluyen la evaluación por parte del comité de finanzas de la NFL y la votación de los dueños. Tres cuartas partes (24 de 32 dueños) deben aprobar la venta para que sea oficial.

Un vocero de Harris se negó a comentar cuando fue cuestionado sobre el proceso de venta yendo a la liga para su evaluación.

Los Commanders no respondieron inmediatamente a un mensaje en el que se les solicitó comentar al respecto.

No hay un cronograma definitivo sobre cuándo podría cerrarse la venta, aunque la próxima reunión de la liga a finales de mayo en Minnesota podría ser cuando los dueños voten. Ello les daría a Harris, Rales y Johnson muchos meses para evaluar la organización antes del inicio de la siguiente temporada.

Encontrar un nuevo estadio es la mayor tarea a largo plazo para el futuro de la histórica franquicia, que solamente avanzó seis veces a playoffs en 24 temporadas y ganó dos partidos de postemporada con Snyder a cargo del equipo, muy lejos de los días de gloria con tres campeonatos de Super Bowl en las décadas de 1980’s e inicios de los 90’s.

El contrato de arrendamiento de FedEx Field termina en 2023.