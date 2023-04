Rodrygo Goes: "La Champions es una competición muy especial para mí"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"No sé explicarlo, esta es una competición muy especial para mí. Todas las veces que jugué pude hacer algo para ayudar y estoy contento, espero seguir metiendo goles, dando asistencias y ganando más Champions", señaló Rodrygo al micrófono de 'Movistar+' al término del partido preguntado por su habilidad para marcar goles en la máxima competición continental, donde suma 15 tantos.

El atacante se mostró feliz por "estar en el equipo más grande del mundo" y que "casi siempre está obligado a llegar a las semifinales y la final y ganar la Champions". "Tenemos esto en nuestra cabeza. Tenemos que hacer buenos partidos y creo que los estamos haciendo. Desde que fiché, estamos llegando bastante lejos en esta competición y espero llegar más aún", expresó.

Rodrygo apuntó que "en la primera parte hubo momentos en los que ellos pudieron marcar", pero celebró que Thibaut Courtois les salvase "otra vez", y no quiso alarmarse por la ausencia de Militao en la ida de semifinales por la posible presencia de Erling Haaland. "Tenemos otros jugadores muy buenos que le pueden suplir y no sabemos si será contra el City. Ya no podemos elegir más adversario, tenemos que estar listos para todos", admitió.

Finalmente, sobre su celebración en el 0-1, asemejándose a la que realiza Cristiano Ronaldo, apuntó que "primero" pensó en resbalar por el césped, pero que no lo hizo porque tiene "una pequeña inflamación" en la rodilla. "Luego me vino a la cabeza mi ídolo y me dije de hacer su celebración", añadió.