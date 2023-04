VÍDEO: Carlo Ancelotti: "Si llegamos a semifinales lo habremos hecho bien en la Champions"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

"Estamos bien, motivados. Es un partido importante en una competición importante y estamos pensando que tenemos que jugar un partido completo porque todavía nos quedan 90 minutos y sabemos que en este tipo de competición todo puede pasar. Estaremos listos para jugar lo mejor que podamos", advirtió Ancelotti en rueda de prensa este lunes.

El técnico italiano no siente que tenga más presión porque tiene "muy claro" lo que debe hacer en el Real Madrid. "No es ganar siempre, es competir hasta el final y con toda la energía. Para la semifinal y la final tenemos que ir paso a paso, si llegamos a las semifinales quiere decir que lo hemos hecho bien porque esta es la competición más importante del mundo y llegar dos veces seguidas es bueno", admitió.

"No nos sentimos los reyes de esta competición. La historia dice que el Real Madrid es el rey y nosotros sólo somos una pequeña parte de la gran historia de este club que ha sido capaz de ganarla 14 veces. Nos gustaría agrandar esta historia tan grande intentando ganarla", añadió el de Reggiolo.

El preparador madridista reconoció que le resulta "difícil" decir que cuenta con "un once titular" porque tiene una plantilla que le cambia "la idea porque tiene muchos recursos". "Pensar sólo en once sería faltar el respeto a los que juegan menos y lo están haciendo muy bien", señaló.

En este sentido, zanjó con un "puede ser" a la pregunta de si Camavinga será el lateral izquierdo y fue claro sobre si esto podría afectar a Nacho. "Si nacho no juega le puede afectar, pero también a Ceballos, a Asensio y a todos los que no juegan. Es bastante normal, hay más de once que merecen jugar en este momento", apuntó.

Si repite el once de la ida, Kroos repetiría de pivote. "Cuando juega de interior rota más por fuera y si lo hace de pivote se queda más por dentro, pero no cambia en el manejo de balón y a nivel defensivo no cambia mucho tampoco. Creo que necesitamos un trabajo colectivo importante que es lo que pide el fútbol moderno, que defiendan los once", remarcó, subrayando que el alemán "es una leyenda" y se encuentra a "buen nivel físico y mental". "Le gustaría terminar su carrera aquí", confesó tras las informaciones que dicen que el centrocampista renovará.

Ancelotti insistió en que no piensan que el partido en Stamford Bridge "vaya ser fácil". "Los jugadores lo saben perfectamente. El año pasado tuvimos un partido muy complicado en la vuelta, sufrimos muchísimo y puede que volvamos a sufrir en Stamford Bridge. Nos exigirá el mejor partido posible", comentó antes de visitar a un rival que no esconde que "no está en un buen momento".

Finalmente, Ancelotti eludió opinar sobre la comparecencia de Joan Laporta y sus palabras hacia el Real Madrid por personarse en el 'caso Negreira' y sobre el posible interés en el inglés Jude Bellingham, que "es jugador del Borussia Dortmund". Sí se refirió a si existe más dificultad de jugar en una hora u otra tras las palabras de Xavi Hernández después del empate en Getafe. "Hay equipos más acostumbrados a jugar de tarde y otros más de noche, pero siempre debes estar preparado", sentenció.

