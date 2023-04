EtnoSur 2023 cierra su cartel de su vigesimosexta edición con cuatro artistas nacionales

JAÉN, 19 (EUROPA PRESS)

"Las referencias del arte popular del estado de Guerrero en México en la imagen de EtnoSur 2023 dan cuenta de Latinoamérica tendrá un lugar muy especial en esta vigesimosexta edición", han trasladado los organizadores en un comunicado.

Así, han destacado que "ejemplo de ello es el tándem que conforman Instituto Mexicano del Sonido y Sonoras Mil y los talleres en los que aprenderemos sobre la máscara de Tecuán o la gatronomía mexicana. Pero en los escenarios que se repartirán por Alcalá la Real, Jaén, sonarán muchos otros ritmos".

Con respecto a las nuevas incorporaciones, los organizadores han indicado que Iseo & Dodosound "llenará nuestro escenario principal con un sonido único rompe barreras".

"Albert Pla tampoco dejará indiferentes a nuestros etnosureños. Este reconocido y polifacético artista, con más de 25 años de carrera a sus espaldas, demostrará por qué se ha ganado la admiración del público con shows y temas", han explicado.

Por otro lado, han resaltado que "We Are Not Dj's y Mr. Paradise serán los encargados de hacernos bailar en la pista". "We Are Not Dj's destilan en cada directo una pasión incontestable, una emoción cuidada, despiadada, gamberra y elegante a partes iguales. Sus sesiones fluctúan entre el desenfreno y la contención en un vaivén sutil. Mr. Paradise recoge en sus set el amor por la cultura Afro, tanto en sus raíces como en sus derivados, mezclando armónicamente el AfroBeat, AfroHouse, Afrolatino, el House Clásico, el Soulful y el R&B", han concluido.