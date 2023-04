Fútbol/Liga Mendilibar: "Los jugadores saben que se puede eliminar al Manchester United"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Venimos de ganar en Valencia y de unos buenos resultados. La gente está bien y mentalmente saben que se puede eliminar al Manchester United y que vamos a estar en la competición. Partimos con el 50 por ciento de posibilidades cada equipo", valoró Mendilibar en rueda de prensa.

El de Zaldívar dejó claro que no dan como "fácil" el pase a semifinales pese al 2-2 de Old Trafford. "Es más, la vemos muy complicada. La afición te va a ayudar, pero en el campo es once contra once y ellos son veteranos en estas competiciones. No va a haber exceso de confianza ni de futbolistas ni de afición", advirtió.

El vasco no tiene dudas de que el Sánchez-Pizjuán estará repleto para ayudar al equipo. "Espero lo que va a ser, un estadio a tope con los colores de un club y apoyando a un equipo. La ilusión está ahí y aunque no hubiéramos tenido los últimos resultados, esta competición para el sevillista es diferente y eso lo ves en la calle. Es algo distinto y lo veremos", comentó.

Mendilibar sabe que este partido puede significar "lo más llamativo" de su carrera, pero recordó que "cuando asciendes de Tercera a Segunda B es importante para ese club y para 5000 personas". "Ahora lo es para muchos más, pero todos los partidos sin importantes y si no hubiera pasado por aquello no estaría aquí hoy", reflexionó.

El entrenador del Sevilla no olvida que la semana pasada viendo "la primera media hora" se podía pensar en una derrota más abultada, pero que aguantaron y "poco a poco" se fueron "apoderando del juego". "Lo que tenemos que hacer es llegar mucho al área contraria y generar peligro", solicitó.

"La idea de juego está ahí, independientemente de los jugadores que jueguen. No nos salió bien porque el United fue mucho mejor y creo que antes de que saliera En-Nesyri ya habíamos mejorado", añadió preguntado por su planteamiento ofensivo. "Vamos a jugar con los que crea que son los mejores y luego, dependiendo del resultado, me vais a dar o no", recalcó, confesando que "es difícil" que jugadores 'tocados' puedan jugar porque "es un partido muy importante y los que jueguen tienen que estar al cien por cien".

En cuanto a la presencia o no en el United de Marcus Rashford, ausente en la ida, el técnico vizcaíno no le dio demasiada importancia. "Es uno de los mejores de la actualidad, pero no vamos a jugar diferente dependiendo de si juega o no. Nosotros planteamos una vez vemos la alineación y si no juega, lo hará uno igual o casi igual de bueno", zanjó.

"Hasta que no den la alineación no voy va estar pensando quien va a jugar y quien no, sería especular. También es verdad que igual apuestas por jugadores 'tocados' y luego cuando los pones no están en plenitud. El equipo que saquen va a ser muy bueno", sentenció Mendilibar.