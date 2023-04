Encuentran sin vida a Itzel Ameyali, menor de edad desaparecida en Edomex

“Nunca pensé que me fuera a tocar esto”, dijo Miguel Alvarado, padre de Itzel Ameyali, una joven de 17 años, que tras ocho días desaparecida fue localizada sin vida y hoy sus padres la velaron en el municipio de Santiago Tianguistenco.

Su ataúd tuvo que permanecer cerrado, pese a que familiares y amigos solo querían ver su rostro por última vez, fue necesario respetar así la ceremonia, pues su muerte se investiga por la Fiscalía de Justicia mexiquense como un feminicidio.

“Lo veía yo por la Ciudad de México, por Toluca, créame que lo ve uno por televisión y es uno ignorante, piensa que no le va a pasar a tu hija y por eso pediría yo a las autoridades que hagan justicia y pongan más seguridad, más que nada porque piensan que porque es un pueblo, está tranquilo”, lamentó.

Miguel Alvarado, papá de la joven, platicó que ella salió el 7 de abril de su casa en la comunidad de San Juan Tilapa, municipio de Santiago Tianguistenco, con rumbo a la procesión religiosa que se celebró en la misma localidad.

“Pido justicia para mi hija, que pronto se encuentre al culpable y que esto no quede impune porque la verdad es muy dolorosa la pérdida de mi hija, fue arrebatada su vida a la mala”, lamentó.

Localizan cuerpo de Itzel Ameyali el domingo

Subrayó que las autoridades se encuentran rebasadas por la inseguridad que priva y señaló que deben poner un alto a la violencia, porque “hoy fue mi hija y mañana puede ser otra. Si saben quién pudo ser, deben detener esos hombres, porque van a seguir haciendo de todo, mientras queden impunes”.

“El dolor es insoportable. ¿Por qué me la abandonaron dónde la encontramos? ¿Por qué le hicieron eso? El que lo hizo no tiene perdón de dios porque, así como dejan a las personas, no se conforman con quererles quitar la vida, sino torturarlas”, dijo.

Agregó que Ameyali tiene una infinidad de amigas, que él ni imaginaba que existían, quienes le dicen que era una mujer amorosa, solidaria, educada y amable.

Isabel Galindo, madre de la víctima, explicó que fueron varios días de búsqueda de su hija, pero desgraciadamente la localizaron muerta el domingo, luego de que le avisaron que había un cuerpo por el predio La Ratonera y ahí la reconocieron.

La menor tenía dos días sin vida

“Nosotros llegamos momentos después y nos dicen que el cuerpo se lo llevaron para el Servicio Médico Forense (SEMEFO) y nos refieren que por su ropa podría ser ella. Nos dicen que tenía dos días de muerta y no sé si la dieron a aventar por ahí, pero ella viene en mal estado”, mencionó

Dijo que cuando pierden contacto con ella se dirigía hacia su casa, pero fue cerca de las 17:00 horas cuando pierden contacto con ella en redes sociales y el celular lo apagan. “Una semana de mucho dolor, sin saber de ella, hasta el domingo que nos hacen la llamada y es donde, por la descripción, pensamos que se trata de mi hija”, comentó.

“Exigimos justicia, le pido a las autoridades que no se quede impune el caso de mi hija, que mujeres y hombres levantemos la voz por esas niñas que siguen vivas. Ella apareció, yo le pedía a dios que volviera, quizá no de esta manera, pero le agradezco porque por lo menos voy a tener a dónde llorar a mi hija”, expresó.