“Si decido arriesgarme es porque el estado nos abandonó”; madre buscadora envía mensaje a AMLO

Mediante la cuenta oficial de la asociación de búsqueda de personas desaparecidas ‘Madres Buscadoras’ de Sonora, la líder Ceci Flores, envió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras su hallazgo después de ser reportada como desaparecida en Sinaloa.

Ceci Flores compartió un video en donde le manda un contundente mensaje a López Obrador asegurándole que ella se arriesga realizando el trabajo de búsqueda para poder localizar a sus hijos Alejandro Guadalupe Islas y a Marco Antonio Sauceda, ya que las autoridades no lo hacen.

Después de que el presidente informara que tras encontrar a Ceci Flores, las autoridades le brindarían seguridad a ella y a su familia, la líder de ‘Madres Buscadoras’, informó en el video que decidió separarse de dicha protección para continuar con la búsqueda porque tiene que arriesgar su vida constantemente “viajando de un lugar a otro”.

El día que reportaron mi desaparición el presidente dijo que tenía seguridad pero decidí irme.



Quiero decirle @lopezobrador_ que si decido arriesgarme buscando no es por gusto, es por amor, porque el estado nos abandonó y porque le jure a mis hijos que volverían a casa. pic.twitter.com/FbRv1yvl81 — Madres Buscadoras de Sonora (@MadresBuscan) April 20, 2023

“El día que reportaron mi desaparición, el presidente dijo que tenía seguridad, pero decidí irme. Quiero decirle @lopezobrador_ que si decido arriesgarme buscando no es por gusto, es por amor, porque el estado nos abandonó y porque le jure a mis hijos que volverían a casa”, escribió la líder de ‘Madres Buscadoras’.

Ceci Flores estuvo a punto de perder la vida

La madre buscadora aseguró que durante su desaparición estuvo a punto de perder la vida a manos de “un tipo”, hasta que fue localizada por las autoridades; “viví para contarlo y estoy aquí enfrentando todos los riesgos”, aseguró.

Ceci denuncia que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, le prometió hace tiempo que en un mes le daría información sobre uno de sus hijos; sin embargo, no ha tenido respuesta por parte de las autoridades del Estado.

“Si las autoridades hicieran su trabajo o cumplieran con sus promesas no estaría aquí, hace meses Alfonso Durazo me dijo que en un mes tendría respuesta por parte de las autoridades sobre mi hijo y aún no tengo respuesta, por lo cual seguiré luchando por encontrar a mis hijos”, finalizó.