Cientos de abuelas se manifiestan en Tel Aviv contra la reforma judicial

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Muchas personas no ven ni escuchan (en las protestas) a las mujeres mayores que llegamos a cierta edad. Nos volvemos invisibles de alguna manera", ha indicado Anne Berkeley, la fundadora de la ONG, cuyo nombre es Stavtot, el término hebreo para 'abuela', ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Los manifestantes, que han coreado cánticos con lemas como 'vergüenza' o 'despierta', se han congregado en la plaza Habima de Tel Aviv con banderas israelíes y pancartas en contra de la reforma judicial impulsada por el Gobierno.

Israel lleva siendo durante semanas escenario de multitudinarias protestas contra la propuesta de reforma judicial, una que, según sus críticos, concede competencias inusitadas al Gobierno israelí por encima del poder judicial.