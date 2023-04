Feijóo acusa a Sánchez de no votar la reforma del 'sí es sí' ante "la vergüenza" de ver "roto" su Gobierno

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no haya acudido al Pleno del Congreso a votar la reforma de la ley del 'solo sí es sí' y ha achacado esta ausencia a que no puede "soportar la vergüenza" de ver "roto su Gobierno", ante la diferencia de voto entre los ministros de PSOE y Podemos.

"Estoy orgulloso de lo que hemos hecho. Lamentablemente el señor Sánchez está muy avergonzado. Pero si te has equivocado, da la cara, pide perdón, vete al Congreso y vota a favor de la reforma de la ley", ha afirmado Feijóo en un acto en Huelva junto al presidente provincial, Manuel Andrés González, y la candidata del PP a la Alcaldía de la ciudad, Pilar Miranda.

En concreto, el Pleno de la Cámara Baja ha aprobado este jueves la reforma de del 'solo sí es sí' impulsada por el PSOE y negociada con el PP, que no ha contado con el apoyo de Unidas Podemos. La iniciativa ha contado, además, con el respaldo de PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Foro Asturias y Navarra Suma, el 'no' de ERC, Bildu y Podemos y la abstención de Junts. Vox, por su parte, ha decidido no votar. Tras superar este paso, el texto será enviado al Senado.

CREE QUE SE REFORMA AHORA PARA EVITAR EL DAÑO ELECTORAL

Tras asegurar que el Gobierno de Sánchez solo está centrado en "resistir" y "crea problemas" en vez de gestionarlos, Feijóo ha puesto como ejemplo de ello la llamada ley del 'solo sí es sí' que, según ha recalcado es "un disparate legislativo" sin precedentes en 40 años de democracia.

"El resultado de esa ley hasta la fecha es que casi mil personas condenadas por violaciones o por pederastia han visto rebajadas las penas, 200 de ellas en Andalucía. Y casi 100 personas que estaban en la cárcel han salido de la cárcel, 24 de ellas en Andalucía", ha aseverado, para añadir que es un "despropósito" que el Gobierno haya elogiado esa norma cuando a los "únicos a que ha beneficiado es a violadores y a pederastas".

Feijóo ha señalado que el PSOE se ha "sumado" ahora a reforma de la ley que llevaba pidiendo el PP solo porque "le preocupa el daño electoral que están sufriendo" sus cargos "en todos los lugares de España" ante la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas.

El presidente de los 'populares' ha puesto el acento en que los ministros del PSOE voten a favor de la reforma y los de Podemos en contra. "Y hay vicepresidentas que han votado sí a la reforma de la ley y hay otras que han votado no a la reforma de la ley. Esto es tan vergonzoso que ha supuesto que el señor Sánchez haya tenido que ausentarse del Congreso ante la vergüenza de ver roto su Gobierno", ha abundado.

El líder del PP ha afeado a Sánchez que, en vez de estar este jueves en el Congreso votando esa reforma legal que ha supuesto la rebaja de condena de más de un millar de agresores sexuales y un centenar de excarcelaciones, se haya desplazado al Parque de Doñana "a intentar cambiar de conversación".

DICE QUE EL PP SE HA COMPORTADO CON "RESPONSABILIDAD"

El jefe de la oposición ha recalcado que el PP se ha comportado con "responsabilidad" y como un "partido de Estado" al ayudar con sus votos a "solucionar" el "problema" que ha creado esta ley y ha resaltado que, a diferencia de lo que ha hecho Sánchez, él "cumplirá con su obligación" y estará el próximo miércoles en el Senado votando a favor de la reforma legal del 'sí es sí'.

"Vamos a cumplir nuestras obligaciones. Ya sé que Sánchez actúa por la proximidad del fracaso electoral y ahí vale todo", ha declarado Feijóo, que se desplazará también hoy a Mairena del Alcor (Sevilla) para participar en un acto junto al presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, y el alcalde y candidato a la Alcaldía de la localidad, Juan Manuel López Domínguez.