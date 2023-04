Fútbol/Liga En-Nesyri: "Nunca he visto este ambiente en mi vida"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Estoy muy contento por los dos goles y muy contento por la afición, que nos ha seguido hasta el final. La verdad es que nunca he visto este ambiente en mi vida, es la primera vez que lo he visto; menos el día del derbi, pero esto era para mí más que un derbi", dijo En-Nesyri tras el partido ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Así tenemos que estar siempre, que nos ayuden siempre para darles más victorias. Les voy a dar las gracias por todo, doy las gracias a los compañeros por el trabajo, al cuerpo técnico y a todo el mundo", añadió el atacante marroquí, aludiendo a la alegría de los aficionados.

Además, En-Nesyri se congratuló por haberle anotado al Manchester United otros dos goles en el encuentro de vuelta (3-0). "Tenemos que seguir así, tenemos que seguir juntos. Si vamos siempre juntos, vamos a llegar lejos", indicó el marroquí.

Mientras tanto, valoró la reciente llegada de José Luis Mendilibar al banquillo hispalense. "Nosotros no hablamos del entrenador ni nada, los jugadores lo tenemos que dar todo en el campo. El entrenador te dice cómo juegas, pero por dentro lo tienes que dar tú", destacó.

"Tú mismo tienes que correr, tienes que jugar, te vas a cansar, etc. Y los que van a entrar en la segunda parte también saben que tienen que hacer lo mismo y que vamos a estar juntos hasta el final", insistió En-Nesyri, que está rindiendo a buen nivel con Mendilibar como técnico.

"Vamos a ir paso a paso, ahora nos toca el partido del jueves que viene. Pero vamos a pensar también en el domingo. Y en la Europa League vamos a jugar el próximo partido lo mismo que éste. Vamos a darlo todo, vamos a estar juntos para ganarlo", concluyó En-Nesyri.