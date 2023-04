Javier Tebas: "Ante el reto de la Superliga hay que salirse de la zona de confort, ser activo y vehemente"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"La Superliga es un modelo sobre quiénes tienen que gobernar el fútbol de Europa y contra eso hay que ser claro, no quejándose o mandando una carta, sino saliendo de la posición de confort y enfrentarte cara a cara con ellos", señaló Tebas durante su participación en Praga este jueves en el foro 'Defendiendo el Fútbol Europeo para Todos' organizado por World Football Summit en colaboración con las Ligas Eslovaca y Checa.

El dirigente sabe que esto "es muy complicado" porque en el fútbol no son una "familia" como se dice en muchas ocasiones. "Somos conocidos y nos gusta llevarnos bien, pero tenemos que pelear con todas nuestras fuerzas contra estas cosas. Para mí, es muy ingrato estar todo el día peleado con los dos equipos más fuertes de mi liga, pero aprendí a hacerlo cuando sufrí en los palcos", remarcó en relación a su pasado al frente de clubes modestos.

"Llevo meses viajando por Europa y percibo que mucha gente de clubes pequeños y medianos está en contra, pero no les oigo y hay que hacerse oír, y para eso hay que ser activo y vehemente. La Superliga es un proyecto tan dañino y es tan bueno lo que estamos defendiendo, que yo no voy a parar porque sé que esta batalla se puede ganar, pero peleando, no desde la sumisión y el silencio que es lo que me encuentro muchas veces en este sector", añadió.

El presidente de LaLiga considera que ha visto "más respuesta" en las asociaciones, pero que la ha "echado de menos" en clubes. "Es un proyecto que intenta enfrentarnos. Si haces un proyecto y crees que es muy bueno, ¿lo harías a escondidas? La Superliga lo está haciendo todo con secretismo, eso es un indicio de que es malo, intentan engañar a algunos", advirtió.

Tebas dejó claro que la UEFA "es la única que hoy puede resolver" este reto y por eso la están apoyando. "Dicen que es un monopolio, pero como mi Liga o la Premier, pero no somos malos. Un monopolio lo es cuando es arbitrario y hace daño a la estructura del sector y la UEFA no lo hace", detalló, avisando de que la Superliga "destruiría muchísimos sustentos de más de 52.000 familias que viven del fútbol".

El dirigente apuntó igualmente que en la Superliga "no aclaran el modelo porque quieren trasladar los modelos verticales a Europa". "Y eso es cerrar la competición porque se quedarán los más ricos de Europa. Ya se intentó implantar en 2019 con un acuerdo entre la UEFA y la ECA y se retiró", subrayó.

Sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tiene claro que "pase lo que pase el conflicto seguirá" y que si es contraria a la Superliga, "esa idea de que los más ricos son los tiene que dominar va a seguir existiendo".

"¿Por qué no va a intervenir la UE y va a poder regular como han hecho los Estados nacionales?. Si no es favorable, que haya intervención política, creo que 580 parlamentarios europeos estuvieron contra, y también el Consejo de Europa", demandó el presidente de LaLiga, que no esconde que "no se puede seguir gobernando el fútbol actual con las mismas normas de hace 15 años porque maneja 30 veces más dinero", pero que la Superliga quiere modificarlo "para los grandes clubes".

LA SUPERLIGA, "OBSESIÓN" DE FLORENTINO PÉREZ

Javier Tebas señaló a los presentes que "no es un paracaidista de KPMG o una multinacional" que aterrizó en el sillón presidencial de LaLiga, y que es "un hombre de fútbol y un sufridor del fútbol, que conoce la esencia de los clubes pequeños y medianos". Por ello, cuando Bernd Reichart, CEO de 'A22', empresa que lleva la Superliega, les viene a hablar "de solidaridad", lo desconoce porque "el sufrimiento no se aprende, se siente".

También se refirió a la figura de Florentino Pérez, para el que este concepto "es su obsesión" desde el año 2000 y con el que "hasta hace dos años" podía mantener "una conversación fluida". "Ahora no puedo. Sé lo que piensa del fútbol europeo, así que no nos creamos estos cambios de la Superliga. No es el formato deportivo, es que gobiernen el fútbol europeo aquellos que son más ricos y más activos tienen", avisó.

Por otro lado, el mandatario también habló sobre la necesidad de "resolver el problema de la solidaridad y sostenibilidad económica del fútbol europeo", reflejado en que las competiciones nacionales se estén "desestructurando". "Los clubes que juegan en Europa reciben dinero y los que no, muy 'poquito', la diferencia de nivel está provocando competiciones poco competitivas y que, a medio plazo, la liga nacional vaya hacia abajo, sobre todo las medianas y pequeñas", reconoció.

"Tenemos que diseñar un sistema para una mayor sostenibilidad, pero los grandes clubes de la ECA sólo pretenden más parte del pastel para ellos", lamentó Tebas, que también ve problemas con la creación de nuevas competiciones como el Mundial de Clubes y un reparto económico para unos jugadores ya "con un nivel elevado", o la marcha temprana de los jugadores más prometedores de las ligas más modestas a las "grandes ligas".