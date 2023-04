Tras bloqueo de 4 horas reabren carretera México-Toluca rumbo a CDMX

Después de cuatro horas de bloqueos y riñas entre manifestantes y policías, las autoridades lograron abrir el paso vial en la carretera México-Toluca rumbo a la Ciudad de México (CDMX).

Integrantes de la comunidad de San Jerónimo Acazulco, del municipio de Ocoyoacac y de Acopilco, de la alcaldía Cuajimalpa, bloquean ambos sentidos de la carretera México - Toluca desde La Marquesa, aproximadamente el kilómetro 34.5, pues demandan agua, la solución de un conflicto por tierras aledañas al Tren Interurbano México - Toluca que se disputan con otra comunidad y reforestación de los bosques.

Desde las 08:30 de la mañana se apostó un importante despliegue policíaco en la zona, con la finalidad de contener la protesta y prevenir accidentes dado que los comuneros abarcan varios carriles de la vialidad. Por el momento el asentamiento vehicular es importante.

Demanda agua potable para 15 mil habitantes

Juan Gabriel Soler Zúñiga, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Acazulco dijo que mintieron las autoridades desde que construyeron la autopista México -Toluca se comprometieron a reforestar y plantar por cada árbol derribado, 20 más, “pero eso no pasó, solo nos afectaron la zona. No sé en qué parte del mundo lo hayan plantado porque aquí no, y al contrario nos afectaron los mantos freáticos y gracias a este proyecto estamos sufriendo de agua más de 15 mil habitantes de una comunidad”.

Alegó que durante la pandemia hubo muchos decesos por la falta de agua potable y otro de los pendientes, es que el gobierno del Estado de México debe la entrega de un proyecto, pues la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) debió entregar este programa que asegura el agua para la comunidad, además que sería entregado al ayuntamiento y no a la comunidad.

Pago pendiente por 140 mdp por tierras para Tren Interurbano México - Toluca

Finalmente, dijo hay otro problema, pues hay un expediente abierto por la disputa de tierras que fueron ocupadas por el Tren Interurbano México - Toluca, es un conflicto de tierras con una comunidad aledaña y no hay solución.

Gabino Sandoval, representante de los bienes comunales de San Lorenzo Acopilco, de la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos señaló que acompañan a los comuneros de San Jerónimo Acazulco porque también fueron afectados por el Tren Interurbano por la administración pasada, pese a la firma de actas de asambleas dónde participaron fedatarios que avalaron los compromisos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, entre ellos el pago de la tierra y obras en beneficio de la comunidad, pero tras ocho años, la SCT tiene pendiente el pago por 140 millones de pesos y reforestaciones por los daños ambientales tras el desarrollo de la obra.

“Por eso pedimos al presidente (Andrés Manuel López Obrador) y a la jefa de gobierno (Claudia Sheinbaum) que nos ayuden, solicitamos ese gran apoyo, ese respaldo a las comunidades agrarias, originarias de México que merecen respeto en los acuerdos”, dijo.