Michelle Jenner y Paco Tous retan al espectador en 'Tú también lo harías', serie que "critica el juicio rápido"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Cuando llevas a la gente al extremo es cuando se conocen a sí mismos, y lo que intenta 'Tú también lo harías' es llevarles al límite para que entiendan la brecha que hay entre los que creen que harían y lo que realmente luego deciden hacer", explica en una entrevista concedida a Europa Press Victori, que avanza que la serie está llena de "giros morales".

"Hay que llegar al final de la serie para sacar conclusiones", apunta Molinero, quien interpreta al policía que, junto a su expareja encarnada por Ana Polvorosa, debe resolver el asesinato de tres ladrones dentro del autobús que cubre la línea Aeropuerto de El Prat-Manresa y que está conducido por el personaje interpretado por Paco Tous.

Y es que esa es la premisa de la serie: Cuando parece que los atracadores van a salirse con la suya, un misterioso hombre (José Manuel Poga) entra en escena y los asesina. Al llegar los mencionados policías, ninguno de los pasajeros (Michelle Jenner, Elena Iureta...) parece dispuesto a delatar al "justiciero" que les ha salvado, generando un conflicto moral que los sitúa como cómplices del asesinato.

"Como espectadora, yo también vería reflejados los otros problemas que ocurren en la sociedad. Muchas veces, la opinión pública y los medios de comunicación distorsionan y a veces la cagan", comenta Ana Wagener, que interpreta a la inspectora que manda sobre los personajes de Polvorosa y Molinero. "Como ciudadana me digo que a mí misma que no puedo dejarme llevar por esto y que tengo que crearme mi propia opinión, y creo que, aunque no se muestre, esto también se trata en 'Tú también lo harías'", sentencia la actriz.

https://www.youtube.com/watch?v=aR_IYr4lNm0

A nivel técnico, la ficción ha supuesto todo un reto para los actores, que han trabajado siguiendo un método muy distinto al que estaban acostumbrados. "Hubo un día que rodamos, del tirón, toda la trama policial del primer capítulo al séptimo. Fueron cien páginas de guion, pero lo maravilloso de eso es que estás metido en el personaje durante tres horas y media y en diferentes localizaciones que a veces ni sabíamos cuáles eran", recuerda Jenner.

"Y a eso me negaba yo", añade entre risas Tous, quien asegura que al principio se veía incapaz de trabajar de la manera en la que se lo explicó Victori: "Le dije 'Me parece que vas a tener un súper éxito, pero yo no sé si embarcarme'. Y al final me embaucó bien", apunta el intérprete.

LAS PLATAFORMAS NOS EQUIPARAN A ESTADOS UNIDOS

'Tú también lo harías' supone una nuevo proyecto de la joven pareja David Victori-Jordi Vallejo, quienes, con un estilo propio perfilado a lo largo de los años a través de sus distintas películas y series, se caracterizan por lo inmersivo de sus historias. "Nos estamos equiparando a Estados Unidos, donde los creadores son el sello, gracias a las plataformas", comenta Vallejo, guionista de la ficción.

"Y no solo por el presupuesto. Nos estamos quitando muchos corsés en cuanto a la duración, que guste a todo el mundo, que sea muy blanco... Todo esto ya ha desaparecido", continúa el cineasta. "Lo bonito es que ahora los autores tenemos el espacio para expresarnos siendo fieles a la historia", añade Victori.

Al ser preguntados por el alto listón que puede suponer 'Tú también lo harías', que tiene además vocación internacional, sus creadores creen saber cuál es la clave para que eso no les afecte: "Tienes que retarte a ti mismo y no mirarte desde fuera. Nosotros teníamos una premisa en el rodaje que era 'juega como un niño, pero con la seriedad con la que juega un niño'. Y el niño, cuando se aburre, se reta. La única guía posible para cualquier creador es seguir su curiosidad".