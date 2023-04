Rusia admite que uno de los objetivos de la invasión de Ucrania es evitar su adhesión a la OTAN

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El principal portavoz de la Presidencia de Rusia, Dimitri Peskov, ha confirmado que mantener a Kiev lejos de la OTAN es un objetivo claro. "Lo contrario representaría un peligro grave para nuestro país, para su seguridad", ha esgrimido en declaraciones a la prensa, según la agencia Interfax.

El Kremlin, no obstante, no ha valorado la perspectiva de una hipotética entrada de Ucrania en la OTAN, una posibilidad que por ahora no está oficialmente sobre la mesa. Kiev sí ha pedido ayuda política y militar a los países miembro de la Alianza, alegando que su seguridad también está en riesgo.

Stoltenberg ha llegado a Ucrania este jueves por sorpresa, en un hito inédito. Hasta ahora, la OTAN había evitado la imagen del secretario general en Ucrania y no se ha producido una fotografía de Stoltenberg con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, precisamente por las posibles implicaciones en el contexto de la guerra.