Sánchez llama a la Junta andaluza a volver a la "legalidad europea" para no llevar Doñana a un "punto de no retorno"

ALMONTE (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

Así lo ha advertido el jefe del Ejecutivo socialista en una declaración ante los medios de comunicación en el transcurso de una visita a la zona cercana a la ICTS Reserva Biológica de Doñana acompañado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en medio de la polémica por la tramitación de dicha proposición de ley que respalda el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A).

Pedro Sánchez ha aludido en su intervención a la carta que el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha firmado en respuesta a una pregunta parlamentaria registrada por los eurodiputados socialistas César Luena y Javi López, en la que traslada que la Comisión Europea utilizará "todos los medios a su alcance" para garantizar que España cumpla "efectivamente y sin demora" la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que exige la protección del humedal si el Parlamento andaluz aprueba dicha ley de regadíos en Doñana en los términos anunciados.

Al respecto, el presidente del Gobierno ha remarcado que la Comisión Europea es la "institución principal encargada de velar por la protección de nuestro medio ambiente, de la biodiversidad de nuestro patrimonio natural", y este jueves "hemos conocido de nuevo un posicionamiento rotundo, tajante" de dicho organismo en el que "deja las cosas rotundamente claras".

LLAMA A LA JUNTA A "RECTIFICAR"

Según ha enfatizado Sánchez, la Comisión Europea ha venido a trasladar que "la proposición de ley que se está tramitando por PP y Vox en el Parlamento andaluz contraviene la legislación europea", por lo que ha realizado "un llamamiento a la reflexión y rectificación" por parte de la Junta, a "abandonar posturas soberbias y a volver al camino de la legalidad europea y del respeto al medio ambiente y la concienciación que, día sí y día también, la ciencia nos está advirtiendo de los efectos de la emergencia climática, sobre todo en ecosistemas tan frágiles como el Parque Nacional de Doñana", según ha aseverado.

El presidente ha comenzado su comparecencia señalando que con esta visita quería "dar testimonio" a la población española de "la importancia del Parque Nacional de Doñana" y de la "gravedad de la situación que está viviendo, en primer lugar por la emergencia climática", así como "recordar que es responsabilidad de todas las administraciones públicas", y "singularmente" en este caso de la Junta de Andalucía por tener las "principales competencias", tener como "tarea fundamental" la "preservación de este tesoro".

Ha añadido que dicho tesoro, en referencia a Doñana, "trasciende su valor ecológico, que ha permitido que haya agricultores con una reputación que no se puede menoscabar por los errores legislativos de una administración, o del Parlamento andaluz en este caso", y ha defendido que la sociedad onubense "se siente siempre conectada con el ámbito" del parque de Doñana, que "sobre todo y ante todo es un tesoro de la biodiversidad de España, que trasciende" al país, que "compartimos con el conjunto de la sociedad europea y se sitúa como uno de los principales tesoros de la biodiversidad del mundo", según ha remarcado.

Tras invitar a los españoles que no lo conozcan a visitar Doñana y a conocer "de verdad la importancia de lo que está ocurriendo" en el que es "el parque nacional más extenso de España y el único en el conjunto de la Península Ibérica catalogado por la Unesco como Patrimonio Mundial", además de "refugio de aves migratorias" que transitan de Europa a África, Sánchez ha insistido en que con su visita de este jueves quería dar "testimonio del compromiso del Gobierno de España con la restauración y la recuperación" de dicho parque nacional, y "de hacerlo de manera coordinada y consensuada con instituciones que tienen las principales competencias, como en este caso es la Junta".

El presidente ha aseverado que "si la comunidad científica, muchos agricultores, la propia Comisión Europea, además del Gobierno de España, estamos diciendo que este proyecto de ley de PP y Vox contraviene la legislación europea, sentencias europeas, y también las alarmas que la ciencia nos está advirtiendo sobre la emergencia climática en ecosistemas tan frágiles como Doñana; es decir, si el sentido común y la legislación comunitaria nos están diciendo que 'no' a este proyecto de ley, creo que no hay ninguna razón o excusa para no abandonar esa postura soberbia y volver a la legalidad europea y frenar este atropello", ha sentenciado.

Sánchez ha añadido que, "por mucha mayoría absoluta que se tenga, esto no va de coste electoral", sino que "el tesoro de Doñana es un tesoro que nos legaron nuestros padres a los onubenses, a los andaluces y a todos los españoles, y nuestra principal responsabilidad es legárselo también a nuestros hijos".

"No hay ninguna razón, por muy grande que sea, que legitime a un gobierno que tiene un mandato de cuatro años para poner en un punto de no retorno a un patrimonio que tiene siglos de duración, y que esperemos que tenga otros muchos más después de nuestra generación", ha proclamado el presidente, que ha insistido por ello en su llamamiento a "la reflexión, a la rectificación" por parte del Gobierno andaluz, a "ser consciente de que el negacionismo y la soberbia, hacer caso omiso a lo que dice la ciencia o también la Comisión Europea hoy de nuevo, va a salvar Doñana".

RIESGO DE "MULTA" PARA "TODOS LOS ESPAÑOLES"

La salvación de Doñana, según ha sostenido el presidente, pasa por "un compromiso público con su restauración y recuperación", y por "hacer caso a las advertencias de la ciencia", ha abundado antes de apostillar que, "desde luego, lo que tiene que hacer una administración es cumplir con la ley, con las sentencias, en este caso de los tribunales europeos, y las advertencias de la Comisión Europea", y "no es aceptable que el intento de atropello de PP y Vox en la asamblea de Andalucía vaya a tener como resultado final una multa que vamos a tener que pagar todos los españoles por haber contravenido las sentencias europeas".

Pero "lo más importante" sería "el coste inasumible en términos medioambientales y de biodiversidad que esa medida puede tener en uno de los principales patrimonios de la humanidad", según ha aseverado Pedro Sánchez, que finalmente ha dedicado palabras de agradecimiento a los trabajadores del parque por su "compromiso".

Sánchez ha defendido que el "debate político nacional y también europeo e internacional" que se ha generado al hilo de la iniciativa de PP y Vox "también nos puede ayudar a cambiar la mentalidad de la gente, a ser conscientes de la gravedad de la emergencia climática a la que nos estamos enfrentando, y la urgencia de actuar con rapidez para que podamos adaptarnos y mitigar al máximo posible los efectos de esta emergencia que es el cambio climático", ha concluido el presidente.