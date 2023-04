Un juez exige al expresidente de Perú Alejandro Toledo que se entregue a la justicia para ser extraditado

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El magistrado Thomas Hixson, del Tribunal del Distrito Norte de California, ha revocado la libertad bajo fianza del exmandatario, y le ha señalado que debe entregarse al Tribunal de San José este viernes a las 09.00 horas (hora local).

"La Corte ordena que Toledo sea encarcelado en una prisión adecuada, donde permanecerá hasta que se entregue a las autoridades peruanas. La Corte revoca la fianza de Toledo y lo devuelve a la custodia de los Alguaciles de Estados Unidos", reza la resolución, según ha informado el periódico 'La República'.

Esta es la segunda orden de entrega de Hixson, sin embargo, la primera orden fue anulada cuando un tribunal superior pausó su extradición durante dos semanas, plazo que acaba este jueves a medianoche.

Actualmente, Toledo tiene dos recursos pendientes de ser resueltos, el primero de ellos es una apelación a la orden que rechaza su 'habeas corpus', mientras que el segundo, presentado este miércoles, busca que la jueza del Tribunal de Columbia reevalúe su decisión de no otorgar una medida cautelar que prohíba a Estados Unidos detener y entregar a Toledo.

El equipo legal del expresidente peruano alegan que el Departamento de Estado ha vulnerado el debido proceso al "no haber revelado ninguna información no clasificada, premisas fácticas o supuestas pruebas relevantes para su decisión". También han denunciado que no se les ha dado la oportunidad de "revisar y refutar" los argumentos del Departamento de Estado, alegando a una violación de la Quinta Enmienda.

Las autoridades peruanas alegan que Toledo recibió sobornos de la empresa de construcción Odebrecht a cambio de que la compañía fuera favorecida en la licitación de obras de la carretera Interoceánica, algo que él niega. En total, la Fiscalía pidió 55 años de cárcel, mientras que por el caso Ecoteva, ha reclamado 16 años y ocho meses por supuesto blanqueo de dinero.