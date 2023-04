Alcaraz: "He estado un poco más fino en mis golpes"

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El tenista español Carlos Alcaraz aseguró tras ganar a Alejandro Davidovich (7-6 y 6-4) en cuartos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-70 Trofeo Conde de Godó que tuvo que volver a ponerse el mono de trabajo y pelear en cada golpe por una victoria que le da confianza.

"Hoy he estado un poco más fino en golpes que ayer, pero también me he tenido que poner el mono de trabajo y hacer rallys largos. Davidovich está muy sólido. Quizá hoy he arriesgado algo más, me sentía con algo más de confianza que ayer", manifestó en rueda de prensa.

Y eso que, como ante Roberto Bautista en octavos, tuvieron ambos que lidiar con el viento. "Hoy las condiciones eran complicadas, también. Hemos jugado ambos un gran partido, la diferencia ha estado en pequeños detalles, los he aprovechado y esa ha sido la clave del partido", reconoció.

Fue cogiendo confianza en su juego, sobre todo al poder romper el servicio de Davidovich en el segundo set, por primera vez en la segunda manga. "Ha sido importante para estar un poco por encima, la sensación de poder hacer 'break' y tener ese margen me ha venido bien de cara a la confianza", se sinceró.

"Este tipo de partidos, jugar contra Roberto o Álex que son grandes jugadores, y sacarlos adelante me ayuda a coger confianza y ritmo de cara a lo que viene. A pesar de las condiciones, solventar los problemas que han venido y adaptarme a ellas me hace mejor jugador. De cara a los torneos que vienen, son cosas positivas", comentó.

"En estos dos últimos partidos he sufrido y mañana será otra gran batalla. No pienso que tenga más opciones de ganar el título con Sinner fuera, porque los jugadores presentes son grandes y me pueden ganar perfectamente", añadió.

En un duelo inédito, Alcaraz se impuso a su amigo Davidovich, pero habrá secuelas de lo visto. "Somos grandes amigos fuera de pista, hemos entrenado muchísimas veces. Me ha dicho que espera la revancha pronto, y pronto será. Nos veremos muchas veces en el circuito y me va a ganar, yo también a él seguramente", auguró.

Más allá de este partido, cree que la clave del tenis es "disfrutar del momento". "La diferencia entre los jugadores buenos y los más buenos, es que mucha gente espera el fallo del rival y no quiere jugar ese momento decisivo, y los más buenos van a por ello", apuntó.

"Intento no pensar en esa presión (de tener que ser el mejor y el futuro del tenis) ni leer todas las noticias que salen sobre mi. Intento disfrutar del tenis, lo que me gusta desde siempre y es mi pasión. No quiero tener la presión de ser el que los demás quieren que sea. Vivir ahora, disfrutar de jugar al tenis y me da igual todo lo demás", se sinceró.